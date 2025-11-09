城大獸醫學學士課程國際生比例創新高　約旦IB狀元讚就業選擇廣

城市大學提供全港唯一獸醫學士課程，也是亞洲區內唯一同時獲得澳洲新西蘭獸醫管理局理事會（Australasian Veterinary Boards Council）及英國皇家獸醫學院（Royal College of Veterinary Surgeons）雙重認可。該學科本年度國際生比例創新高，來自德國、意大利、南非等地方。來自約旦首都安曼、在國際文憑課程IB取得滿分的狀元表示，雙重認證讓他畢業後有更廣泛的選擇，能夠在世界各地工作，實現投身保育獸醫學的理想。



城大獸醫學學士課程吸引全球頂尖學子，今年新生的國際生比例創新高。（城大提供）

香港城市大學自2024年起，連續兩年獲《泰晤士高等教育》（THE）評為「全球最國際化大學」。城大賽馬會動物醫學及生命科學院獸醫學學士課程是全港唯一一個獸醫學學士課程，也是亞洲區內唯一同時獲得澳洲新西蘭獸醫管理局理事會（Australasian Veterinary Boards Council）及英國皇家獸醫學院（Royal College of Veterinary Surgeons）雙重認可的課程。

今年，城大獸醫學學士課程迎來歷來最多元化的國際生群體，分別來自德國、意大利、南非、約旦、馬來西亞、韓國、印尼，以及中國內地，包括上海及澳門特別行政區。

來自約旦安曼的 IB 狀元 Jalal 被課程的雙重國際認可及卓越學術聲譽所吸引，選擇入讀城大獸醫學學士課程。（城大提供）

來自約旦首都安曼、在國際文憑課程（IB）考獲滿分45分的狀元 Jalal Abdullah Ali Abdulrahim自小熱愛動物及科學研究，立志成為一名獸醫。他表示，城大獸醫課程的雙重認證讓他畢業後有更廣泛的選擇，能夠在世界各地工作，實現投身保育獸醫學的理想。他認為，城大不僅擁有先進的教學設施與現代化的課程設計，更提供了具前瞻視野的學習氛圍。

Vanessa Barrs教授在獸醫診所指導獸醫學生，展現學院致力培育具全球視野與仁心專業精神獸醫的承擔。（城大提供）

另外，今屆中學文憑試（DSE）其中一位狀元李政亦選擇入讀城大獸醫學學士課程。他於DSE考獲6科5**佳績，指課程的國際認受性和靈活出路是他報讀的主要原因。賽馬會動物醫學及生命科學院院長Vanessa Barrs則寄語新生，要懷著好奇心和仁心不斷成長，成為具備全球影響力的世界級獸醫、創新者和科學家。

城大賽馬會動物醫學及生命科學院設有教學農場，讓學生獲取臨床及動物照護經驗，學生亦可參與海外交流及實習項目，深入了解不同國家的動物醫療與公共衛生體系。課程自2017年開辦，於2025年首次躋身Quacquarelli Symonds（QS）世界大學學科排名「獸醫學」全球百強。

獸醫學學士課程為城大十大旗艦課程之一，設有豐厚獎學金，包括全額或半額學費、宿舍費，以及一次性最高達50萬港元的海外交流資助。入讀旗艦課程的學生有機會前到訪全球頂尖院校，包括麻省理工學院、倫敦帝國學院、牛津大學、劍橋大學、康奈爾大學、多倫多大學及美國哥倫比亞大學等作海外交流，進一步拓展國際視野與研究經驗。