兒童健康｜11歲童患眼弓蛔蟲病視力突降險失明　疑家貓傳染寄生蟲

不少人家中都有養寵物，孩子可能都與寵物非常親近，但原來人類可能會透過這些親密的接觸，受寵物體內的寄生蟲感染。最近河南一名11歲男童眼睛受眼弓蛔蟲感染，視力嚴重下降，幸好及早發現，否則可致失明。



早前中國河南一名11歲男童，因視力變差，看不清楚東西而到眼科檢查。起初家人以為男童可能患有近視，但檢查後發現男童其中一隻眼睛的視力降至0.04，幾乎失明，情況非常嚴重。

醫生進一步檢查後，發現男童患有眼弓蛔蟲病（Ocular toxocariasis），追問下醫生得知男童家中養了一隻貓，而這病可能就是男童與家貓玩耍時，受貓體內的蛔蟲感染。

（Freepik）

兒童是眼弓蛔蟲病的高風險群，平均發病年齡為8歲，如果常接觸貓、狗或泥土都會增加受感染的機會。

根據美國疾病管制與預防中心資料，眼弓蛔蟲病是寄生蟲進入眼睛而引發的疾病。一般是因狗或貓體內的蛔蟲，入侵人類眼睛引起感染。大部分患者可能不會出現任何症狀，而部分人則可能出現眼部發炎，眼紅、喪失視力、瞳孔顏色異常，看到閃光點的症狀。

如果孩子有單側視力大幅下降或斜視的問題，應盡快求醫。如果感染眼弓蛔蟲病，可能要透過藥物或手術治療。

如果家中有飼養寵物，應該要預防寄生蟲感染，日常應避免餵食生肉，並定期帶寵物進行身體檢查，並治療寄生蟲問題。而飼主在與寵物或其他動物玩耍後，以及處理寵物的排泄物後，應該用皂液徹底盡快洗手。