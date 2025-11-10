大東山芒草季現人潮　行山客稱「遠看像逃難」　落山上百人等巴士

內地旅客近年流行來港行山，除西貢北潭涌一帶每逢假日逼爆，位於大嶼山的大東山近日也人頭湧湧。內地小紅書多則帖文顯示，由於大東山踏入一年一度的芒草季節，這兩天山頭一片人海。另有香港市民在社交平台上載短片稱，離開時等巴士的人龍長到見不到龍尾，根據畫面估計有上百人在排隊。



圖為於內地小紅書的帖文，顯示估計於11月8日拍攝的大東山人潮。（小紅書截圖）

山頭白日到入黑均見人龍

入秋之後就是大東山芒草季節，位處高山的芒草會慢慢染成金黃色，每年都吸引不少人前往打卡。內地小紅書有帖子上載估計於剛過去周末（8日）拍攝的短片，形容：「11月限定奇觀芒草進入全盛期，整座山頭鋪滿金色波浪，隨手拍都是人山人海的《國家地理》級別大片。」

畫面中除看到山頭的芒草海，還有沿著山路絡繹不絕的人潮，從白日到黃昏再到入黑，山路上均人潮不絕。其中在日落後，行山者以電筒或手機照明引路，畫面也頗為壯觀。

網民：草都踩到無了

但也有其他網民在小紅書發帖，展示相信亦於8日在大東山拍攝的人潮，形容：「遠看像逃難的，近看像要飯的，這不是長征更不是菜市場，是香港大東山。」

畫面顯示差不多的情況，同日從白日到入黑均人頭攢動。有其他網民留言稱：「終於明白為啥大陸景點要收門票。建議大東山收門票200，香港身份證免票。」、「草都踩到無了」、「人多到怕」。

圖為市民於2025年11月9日上載短片，顯示周末到大東山後，離開時等巴士的人龍長到見不到龍尾。（threads@wingchan_1881截圖）

市民估計周末有有加班巴士疏導

另有香港市民在社交平台發文稱，「適逢周末好天氣，前往大東山的遊客超多，離開時等巴士的人龍長到見不到龍尾。」畫面顯示，從巴士站頭開始拍攝，排隊人龍沿馬路至少有上百人。有網友留言問：「會唔會行落去更加快？」也有人指：「這排隊人潮也太恐怖了。」

據發帖者表示，他搭對頭車到前兩個站再等車，之後再經這個站時，已見人龍清了，只剩下很少人，估計有加班雙層巴士接走旅客。

小紅書網民：今日麥理浩徑成萬人

另外，麥理浩徑於假日繼續逼爆。有內地網民於小紅書稱，估計剛過去的周末有上萬人行山，無法利用電話預約的士，小巴排隊至少500米，最終靠香港的朋友代找的士離開。