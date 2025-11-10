香港DSE考内地大學｜增20間至165校招港生 12.1起報名 附全名單
國家教育部公布，參加文憑試收生計劃的內地高等院校數目，下學年將增加20間至一共165間。2026年文憑試考生可於2025年12月1日至31日期間，登入指定網站報名。教育局表示，會繼續與內地商討，邀請更多內地知名學府參與計劃，為學生提供更多元的升學途徑以及連繫國家發展的機會。
教育局發言人指，參與文憑試收生計劃的內地高等院校依據文憑試成績擇優錄取香港學生，免卻同學參與內地聯招試的需要。下學年參與計劃的院校較去年增加二十所，更首次有來自內蒙古自治區的院校。
港教育局稱續與內地商討邀更多內地知名學府參與：把握機會認識國家
教育局表示，鼓勵香港學生透過計劃到內地升學，把握機會認識國家最新的社會、經濟和文化面貌，以規劃往後的發展路途。教育局會繼續與內地商討，邀請更多內地知名學府參與計劃，為學生提供更多元的升學途徑以及連繫國家發展的機會。
文憑試收生計劃下設有校長推薦計劃，每間中學有八個名額。參與校長推薦計劃的內地院校在最低錄取要求方面為公民與社會發展科達標，其餘三個核心科目（即中國語文科、英國語文科及數學科）的分數總和須為八分或以上，且每個科目的分數不可低於兩分。
有意參加2026/27學年文憑試收生計劃的學生，可於2025年12月1日至31日期間登入指定網站報名，然後於2026年1月10日前登入網站查閱及確認報名資格審核結果，如學生曾按系統要求提供補充資料，則可於2026年1月23日前登入查閱審核結果。所有通過報名資格審核的考生須於2026年1月31日前繳交報名費（港幣460元），各參與文憑試收生計劃的內地院校隨後可根據學生報考資料並按需要安排面試。院校將於2026年7月下旬公布錄取名單並根據招生情況安排補錄。
