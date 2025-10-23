中學辦交流團雲端收集學生回鄉證疑泄個資　教育局要求校方交報告

有中學被指不當處理學生個人資料，恐令學生私隱外泄。近日有西營盤樂善堂梁銶琚書院學生在社交平台發文，指控學校在預備學生到內地交流團時，要求學生將回鄉證資料上傳至Google Drive雲端硬碟，但未設定合適權限限制，導致任何持有學校帳戶者可在未經授權下，查閱及下載學生的個人資料，擔心相關學生的私隱因而外泄。



校方昨日（22日）向家長發通告回應事件，稱得知事件後，已即時指示相關班別的班主任取消雲端硬碟連結，並刪除所有已上載的證件副本檔案，又指經全面調查確認，未發現學生證件副本外泄的情況。



教育局指，已就事件即時聯絡學校，並按既定程序作出跟進，包括要求學校向教育局提交書面報告交代事件。私隱專員公署則指，已根據既定程序展開調查。



西營盤樂善堂梁銶琚書院被指不當處理學生個人資料。（樂善堂梁銶琚書院Facebook圖片）

社交媒體Instagram專頁「lstss.secret」（樂善堂轄屬中學秘密專頁）日前發文指，有轄屬學校在預備學生內地交流團期間，要求學生將回鄉證資料上傳至雲端硬碟Google Drive，惟未設定合適權限限制，導致任何持有學校帳戶者可在未經授權下，查閱及下載學生的個人資料，質疑校方泄露學生私隱。據該專頁上載的圖片，在Google Drive一個名為「回鄉證收集」的檔案中，有多個以學生班別、學號為檔名的圖檔，而在帖文亦附加了「#LKKC」，意思指涉事學校為樂善堂梁銶琚書院。

據學生指，該帖文發出後，校方在隨後的課堂上「提醒」學生不應在網絡上「亂數」學校，應直接溝通，又引述副校長將學校比喻為「家」、「唔應該詆毀我哋嘅家或者侮辱」。

校方昨日（22日）發出通告承認事件，又稱未發現學生證件副本外泄的情況。（lstss.secret Instagram截圖）

昨日（22日）該專頁再上載由樂善堂梁銶琚書院同日發出的通告。有關通告中，校方承認事件，稱有個別班主任為方便收集，而使用Google Drive讓學生上載回鄉證副本。校方得知事件後，已即時指示相關班主任取消雲端硬碟連結，並刪除所有已上載的證件副本檔案。

校方又指，副校長已跟進受影響班別，調查是否存在學生轉發或保存相關資料的情況，「經全面調查確認，並未發現學生證件副本外泄的情況。」相關班主任已聯絡受影響學生的家長，說明事件經過，並提供必要的支授和協助。

校方又指，會以此事為鑑，檢視內部機制，優化資料收集流程，加強教職員培訓，確保未來以更安全合規的方式處理資料，防範類似事件發生。

教育局：已要求學校提交書面報告交代事件

教育局表示已就查詢所指的事件即時聯絡學校，並按既定程序作出跟進，包括要求學校向教育局提交書面報告交代事件。教育局亦提醒學校在處理學生個人資料時須遵守《個人資料（私隱）條例》的規定，並會繼續與學校保持聯繫，提供意見及協助。

私隱公署：已根據既定程序展開調查

私隱專員公署亦表示，已根據既定程序展開調查，指一般而言，所有機構作為資料使用者，在香港收集、持有、處理或使用（包括披露和轉移）個人資料時，均須遵從《個人資料（私隱）條例》的規定及六項保障資料原則的規定，特別是：在個人資料保安方面，保障資料第4原則要求資料使用者須採取所有切實可行的步驟，以確保由資料使用者持有的個人資料受保障而不受未獲准許的或意外的查閱、處理、刪除、喪失或使用所影響。