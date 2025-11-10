DSE中文科｜錯別字多混淆同音字、繁簡同體　自創「昂首張眉」

考評局今日（10日）起發售2025年DSE甲類科目《試題專輯》，其中在中國語文科寫作部分，僅少數學生在「錯別字」一項全取3分，常見混淆同音字，如「在」、「再」，及「以」、「已」，其次是繁簡同體。



至於試卷一閱讀能力，考生之間的能力差異更為明顯，部份人審題不周、概括能力較薄弱等。其中一題問及《論仁、論孝、論君子中》哪一句說君子律己以嚴，小人卻常苛責他人，部分考生誤答「君子坦蕩蕩，小人長戚戚」。另外亦有考生自組新詞，例如「昂首張眉」、「挺胸展眉」、「柔慢」等。



考評局今日（10日）起發售2025年DSE甲類科目《試題專輯》，其中在中國語文科寫作部分，僅少數學生在「錯別字」一項全取3分。（資料圖片）

少數考生在「錯別字」一項全取3分

在試卷二寫作部份，考評局指能在「錯別字」部分全取3分的考生僅為少數，最常見是同音字或近音字混淆，例如「在」與「再」、「已」與「以」；其次是繁簡同體；亦有人將「初」字的部首誤寫為「示」部、「試」字多撟一撇等。考評局說部分考生書寫過於潦草以致筆畫缺漏，認為必須正視。

部分考生未能抓緊題眼發揮

乙部命題寫作設有三條題目，考評局認為考生普遍能扣題寫作，離題卷並不多見，形容情況令人滿意。不過，部分考生未能抓緊題眼發揮。

有55%考生以「藏在泥土中的寶物」為題，多能呈現「賓物」珍貴之處，但對「藏在泥土中」的描述較薄弱。有考生描述將祖母手編織的小熊玩偶埋在泥土裏，象徵對祖母離世釋懷。雖然小熊玩偶「珍貴」之處明晰，但「藏在泥土中」的意涵單薄。較別出心裁的作品以芭蕾舞夢想為主題，描寫主人翁小時候將珍貴的芭蕾舞埋在泥土中，因學習壓力一直不敢挖掘，象徵距離夢想愈來愈遠。

整體而言，命題寫作部份得分率為50%，考生表現平穩。至於實用寫作題目，考生平均得分為55%。

試卷一閱讀能力，考生之間的能力差異更為明顯，部份人審題不周、概括能力較薄弱等。（資料圖片）

部分人誤答《論仁、論孝、論君子中》佳句

試卷一閱讀能力中的指定閱讀篇章，問及《論仁、論孝、論君子》哪一句說「君子律己以嚴，小人卻常苛責他人」。考生表現不俗，65%考生能得分。部分考生誤答「君子坦蕩蕩，小人長戚戚」，正確答案應為「君子求諸己，小人求諸人」。

有學生自組四字詞語

至於閱讀理解部分，其中一條要求考生填上一個可與前文對照的詞語，題目如下：

兩側的房子低首斂眉，沒有大馬路上的高樓那樣_____________。在這以人的尺度打造出來的屋簷底下，活動的幅度小些，說話的派頭小些……



考生在這條題目的得分率僅為33%，考評局形容整體表現欠佳，不少考生答案雖然能夠與上文「低首斂眉」的語意構成「對比」，但忽略運用擬人法，故答了「高聳」、「開揚」。能力較弱的考生則自組新詞，例如「昂首張眉」、「挺胸展眉」等。能力較佳的考生用詞精準，答案包括「意氣風發」、「趾高氣揚」等。

考評局建議考生平日閱讀切勿囫圇吞棗，要多留心細節，並連繫個人生活經驗和體會，才能準確理解文章精華。（資料圖片）

鼓勵考生多閱讀 切勿囫圇吞棗

考評局在試卷一閱讀能力「一般評論及建議」指，考生之間的能力差異更為明顯，部份人審題不周、概括能力較薄弱等。《試題專輯》提到社會每天產生大量資訊，再加上生成式人工智能普及，或令閱讀呈碎片化和通俗化。可是整理資訊、分辨真假等能力卻較以往更加迫切，培養這些能力均須依賴閱讀。考評局建議考生平日閱讀切勿囫圇吞棗，要多留心細節，並連繫個人生活經驗和體會，才能準確理解文章精華。