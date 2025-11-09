全運會開幕禮｜市民商場看直播 　齊聲打氣：盼香港掀起運動文化

第十五屆全運會今晚（9日）舉行開幕禮，觀塘apm商場舉行開幕式派對，有啦啦隊團隊上演勁舞、人氣項目擊劍表演及示範，另外有壓軸表演嘉賓The Flame獻曲。



不少市民舉牌為香港運動員支持打氣。（廖雁雄攝）

第十五屆全運會正式開鑼，觀塘apm今晚舉行開幕式派對，包括邀請啦啦隊團隊以勁舞為派對預熱，又安排人氣項目擊劍表演及示範，壓軸更有表演嘉賓 The Flame 以音樂為運動員打氣。現場有不少一家大小到場舉牌打氣，亦有小朋友上台體驗成為啦啦隊一員，揮動拉拉球為運動員打氣。

有啦啦隊團隊以勁舞為派對預熱，亦有小朋友上台體驗成為啦啦隊一員，揮動拉拉球為運動員打氣。（廖雁雄攝）

人氣項目擊劍表演及示範。（廖雁雄攝）

市民鄭小姐表示，港將李思穎為香港奪得第二金，她表示很開心。 （洪芷菁攝）

觀看開幕禮直播的市民鄭小姐表示，很熱鬧，最近亦開始做運動，例如拳擊運動，更多關注這些運動項目。對於全運會女子自行車個人公路賽，港將李思穎為香港奪得第二金，她表示很開心，「每一次都覺得香港做運動員其實都唔容易，講真好多喺香港做運動員都係靠自己。」她說，在香港注重讀書風氣下，要建立運動文化，需要家長支持小朋友做運動及要小朋友抽出額外時間，一起身體力行。

金女士表示「很有氣氛」，她剛觀看完李思穎奪得第二金的比賽，表示驚喜「冇諗住香港咁叻」。 （洪芷菁攝）

對於香港第一年參與舉辦全運會，金女士就表示「很有氣氛」，她剛觀看完李思穎奪得第二金的比賽，表示驚喜「冇諗住香港咁叻」。另外，對於男子手球港隊歷史性首闖粵港澳全運會4強，明日轉戰銅牌戰，她表示「當然希望贏啦」。

新地代理有限公司租務部助理總經理（推廣）馮穎欣表示，預期今次活動及優惠帶來按年10%的人流增長，並希望對商戶生意有8%或以上增長。（廖雁雄攝）

新鴻基地產執行董事馮秀炎表示，希望透過各區商場的直播、運動主題的示範及工作坊，鼓勵更多客人投入運動。新地代理有限公司租務部助理總經理（推廣）馮穎欣表示，預期今次活動及優惠帶來按年10%的人流增長，並希望對商戶生意有8%或以上增長。