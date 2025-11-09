全運會開幕禮香港情懷 汪明荃劉德華容祖兒獻唱 海闊天空亦登場
撰文：普利森
出版：更新：
第15屆全運會今晚（11月9日）在廣州舉行開幕禮，今屆賽事首度由廣東、香港、澳門三地聯合主辦，開幕禮當中具備不少香港元素，汪明荃、劉德華、容祖兒三大巨星分別出場獻唱，Beyond樂隊的名曲《海闊天空》亦在表現歌曲之列。
78歲汪明荃驚喜亮相
全運會開幕禮由內地導演郎昆擔任總導演，另一導演陳維亞擔任藝術總監，香港導演劉偉強擔任總監製。
由表演到運動員入場，均照顧到結合粵、港、澳三地的元素，各省市運動員列隊進場時，香港、澳門與廣東隊的運動員一起並列進場。到表演環節，「阿姐」汪明荃亦與兩地歌手一同合唱大家耳熟能詳的廣東名曲《彩雲追月》。
《古惑仔》系列4演員合唱《海闊天空》
演唱的香港歌手還有容祖兒、曾比特，較令人意外的演出相信是曾演出《古惑仔》電影系列的陳小春、謝天華、林曉峰和錢嘉樂合唱Beyond的名曲《海闊天空》。
劉德華唱《中國人》帶動全場氣氛
不過說到現場氣氛，還是劉德華最強大，「華仔」的出現博得全場歡呼，他高唱自己的舊作《中國人》，成功帶動全場氣氛。
