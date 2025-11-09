全運會開幕式｜李家超：定不負重託辦好賽事　誠邀遊客來港觀賽

全運會開幕式今晚（9日）在廣州的廣東奧林匹克體育中心舉行，行政長官李家超致辭時指，香港回歸祖國以來，首次以承辦城市的身分參與全國運動會，感到無比光榮。他提到香港賽區，不論是維港海濱，還是啟德體育園，都會成為比賽場地，誠摯邀請大家來到香港賽區觀賽。



澳門行政長官岑浩輝致辭時提到，本屆全運會首次由粵港澳三地聯合承辦，是推動大灣區融合發展，展現「一國兩制」制度優勢的生動實踐，也是促進澳門融入和服務國家發展大局的重要契機。



場內展示分別代表廣東、香港和澳門的畫作。（政府新聞處圖片）

行政長官李家超在廣州出席第十五屆全國運動會開幕式並致辭。（政府新聞處圖片）

行政長官李家超表示，全國運動會是國家水平最高、規模最大的綜合性體育盛會，本屆首次由粵港澳三地共同承辦，不僅是全運會歷史上的創新實踐，更充分體現國家對大灣區協同發展的堅定支持，這是香港融入國家發展大局的體現之一，意義重大、影響深遠。香港特區政府對肩負使命，感到無比振奮，定不負重託，全力辦好賽事。

他又提到，香港派出歷來最大的代表團參賽，熱切期待與全國各地的體育精英們，在國家級的競技舞台上同場較量、互相學習，共同弘揚體育精神，共同提升競技實力，為國家體育強國建設貢獻力量。

圖示廣東、香港和澳門代表參與儀式。（政府新聞處圖片）

另外，澳門行政長官岑浩輝則表示，全國運動會國家水平最高、規模最大的綜合性運動會，是展現國家綜合實力、促進全國各地體育交流合作的重要平台。他提到本屆全運會首次由粵港澳三地聯合承辦，從籌備到實施，粵港澳三地始終同心同向、緊密協作，充分發揮制度優勢與區域合作的力量。