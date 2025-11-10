DSE英文科｜考生錯解vegetarian作vegetables　串錯fill作feel

考評局出版2025年DSE《試題專輯》，輯錄各科試題、評卷參考及考生表現分析等。其中英文科，有考生在作答閱讀卷時，將字詞串錯成讀音相似的字，如將fill（填充）寫成feel（感受）。在卷二寫作中，有考生誤解題目字眼，將vegetarian（素食者）誤解成vegetables（蔬菜），以致在作答的時候專注於農耕活動，而非題目要求的素食生活。



考生應考文憑試（資料圖片/黃浩謙攝）

素食者誤解成蔬菜 致作文離題寫農耕活動而非飲食體驗

文憑試英文科分為卷一至卷四，涵蓋聽說讀寫。《試題專輯》提及，考生在作答卷一閱讀卷的詞彙題及開放式題目時，出現串錯字詞的情況，如將world（世界）寫成word（詞語），或將fill（填充）寫成feel（感受）。

在卷二寫作中，有題目要求考生以最近嘗試了為期一週的素食生活為題，寫一篇部落格文章，分享你的體驗以及是否會繼續素食。《試題專輯》指，有考生將vegetarian（素食者）誤解成vegetables（蔬菜），導致他們在寫作時專注於農耕活動而非飲食體驗。

在DSE英文說話考試中，較弱考生不論是否同意他人說法，亦會以「我同意（I agree with you）」作回應。（資料圖片）

卷四說話：有考生以不合適方式開啟討論 如說話異常大聲

至於卷四說話，《試題專輯》指出，較弱考生不論是否同意他人說法，亦會以「我同意（I agree with you）」作回應，且他們在討論過程中由於跟不上節奏，處於較被動角色。在文法方面，較弱考生會出錯的例子有Hong Kong have（香港有......應是Hong Kong has）及people is（人是......應是people are）等。

另外，《專輯》又提到，部分考生被指以不合適的方式開啟討論，如說話異常大聲等。

考評局鼓勵考生養成與同儕討論時事與國際議題的習慣，閱讀書籍、觀賞電影或紀錄片以了解本土與國際文化，並持續關注全球及本地新聞，藉此累積廣泛的主題詞彙，以清晰表達個人觀點。考評局又建議，考生應留意自身語法錯誤，並在發言過程中積極自我修正。