佛教茂峰法師紀念中學改革英文科因材施教　學生取關鍵成績入大學

掌握兩文三語對升學及就業都至關重要，但始終香港語境以中文為主，要學好英文並不容易，弱勢學生更會顯得吃力。佛教茂峰法師紀念中學為幫助學生突破英文的學習障礙，於去年決心徹底改革英文科，投放更多資源於英文科，並將全校的英文堂分組上堂，以照顧學習差異，兼顧學生拔尖補底。



改革很快就帶來成果，不但學生對學習英文的興趣有所提升，更於多項英文比賽獲獎，為學生建立使用英文的自信。其中，應屆畢業生陳皓能夠成功入讀香港中文大學工程系，亦與學校改革英文科有關。陳同學的數理科成續一向突出，唯一弱點是英文，但經過英文科老師過去一年的努力，最終在英文科取得關鍵成績，配合透過校長推薦計劃獲得的有條件取錄，成功升讀大學。



廖萬里校長全力支援改革英文科，師生努力沒有白費，成績斐然收穫豐沛。（夏家朗攝）

各級英文課分小組上課 助仔細調適教學內容

廖萬里校長於2021年來到佛教茂峰法師紀念中學出任校長，他不諱言學生「英文真係弱」，但英文是升學與就業都難以迥避的要求，於是自去年起大力推動改革學校英文科課程，不欲英文科成為學生成長及發展的絆腳石。多項改革措施之中，以去年聘請資深英語教師呂劉瑞珍擔任學校的英文科顧問為起點，為學校檢視課程內容與學生水平，然後提供專業意見，從而對症下藥。

英文科顧問呂劉瑞珍會每周分析學生的學習進度，以便快速作出教學調整。（夏家朗攝）

英文科改革以「因材施教、以學生為本」為理念，其中一步是在校長提供的行政支援下，安排每一級的英文課分別在同一課節上課，方便將學生按程度分成小組上堂，24/25學年 初中由4班分6組，高中更由4班分7組 ，而中五更是5班分8組，全級同時上課。措施變相提供更多不同程度的課程，並配對相應程度的學生，以做到更仔細的課堂內容調適，減少同一份教材對同一班學生太難或太易的情況，前者因為無從入手而失去學習興趣，後者因為學習成果不多而進步有限。

英文科顧問呂劉瑞珍更提到，她會與老師每周的共同備課節，分析學生進度，以快速作出教學的相應調整，例如只要學生有所進步，能力較適合在其他組別上課，即會獲安排調組，而非固定於個別時間點如學期後、考試後才檢視分組，有助學生進步得更快。

教學團隊親自編制教材 英文科老師多六成

英文科團隊自編教材，照顧到不同程度的學生學習需求。（夏家朗攝）

英文科主任梁皓堯老師補充指，配合英文科分組教學，為照顧學生的不同能力、不同需要、及不同興趣，團隊特意自行編制大量具明確學習目標的教材。他舉例，例如學生在閱讀及寫作方面較弱，學校課堂就會針對相關技巧，教材及課堂着重鞏固句子結構及為學生累積詞彙庫，打好英語基礎，亦有助考好公開試。教師亦可以按課堂情況及學生能力，彈性決定使用教材的基礎、核心、及延伸部分。另外，自編材亦有助避免教學過份依賴統一的教學課本，做到真正的以學生為本。

課堂以外，學校同樣給予學生相當的英文學習支援，例如邀請成續優異的舊生或外校尖子替學生補課，既讓舊生傳承師弟妹，又能吸收外來的尖子的新想法，刺激學生進一步學習英文。另外，學生亦會按程度獲得合適的支援，例如「尖子班」學生會獲資助報考IELTS（國際英語水平測試），推動他們英文水平更上一層樓，亦有助未來升學，而「增潤班」學生則會按程度及弱項再仔細分成不同小組，交由擅長相關方面的老師跟進。

上述英文科改革措施，在需要人手處理及跟進，單計各級學生分別在同一時間上課，英文教師的需要已經有所上升。學校為了配合措施，已經調撥校內資源，現時全校70位老師之中，有16名英文老師（包括外籍老師） 、1名英文顧問、2名英文助理教師及1名英文教學助理，數字較其他同等規模的學校多出六成。

清貧學生獲英文科支援 終取入大學入場券

佛教茂峰法師紀念中學應屆畢業生陳皓於英文科獲得關鍵成績，順利升讀香港中文大學工程系。（夏家朗攝）

芸芸學生之中，應屆畢業生陳皓在學校改革英文科下獲得相當大的幫助，成功克服英文科「死穴」，在英文科取得關鍵成績，從而滿足校長推薦計劃的有條件取錄要求，升讀中文大學的工程系。

陳皓一向數理科成續優異，但他由於家境清貧，「沒有資源課餘補習，學習英文生字及文法方面都出現困難，英文科成續自然不好」。對英文無「好感」的陳皓，指過去一年得到學校幫助，提供「英文助學金」讓他可以購買更多參考書。此外，學校聘請外來的補習老師，為學生安排補習班，加強考試技巧。「感謝學校給予我們寶貴的資源，令我對英文信心增加不少，成績大有進步」。

英文科主任梁皓堯老師（右二）指學生對英文科興趣漸增，被他們的學習熱誠感動。（夏家朗攝）

梁皓堯老師既是陳皓的班主任，亦是他的英文科老師。他初時留意到陳皓對英文興趣缺缺，只顧埋頭計數，後來與他商討生涯規劃時定下入大學的目標，加上獲提名校長推薦計劃，他終於意識到英文科必須合格才能獲得進入大學的重要性。最令梁老師印象深刻的是，陳皓主動提出在午飯及放學後留下默書及練習口語，甚至留到晚上7時才肯走，深深被他的學習熱誠感動。

學校支援改善英文語境 參賽增強使用英語信心

陳皓的成功並非學校的單一條子。同是應屆畢業生的連晉毅即將升讀香港城市大學工商管理學士，並獲得超過40萬元的「2025年香港賽馬會駿步人生獎學金」。他自少「唔鐘意英文」，而且「父母不懂英語，家庭沒法提供語境」，最初也不對英文教成績寄予厚望，但感恩學校提供英文科支援，幫助提升應試技巧之餘，教師們亦願意以短訊解答學術問題，最終在英文科取得喜出望外的成績。

另外一位應屆畢業生張凱晴將升讀香港都會大學護理學學士，她表示以往學習英文時「成日串錯字寫錯文法，覺得生字好難記」。至近年學校運用有趣的方法提升學習興趣，「每次英文堂讓同學在黑板寫上1個生字，再講解詞性及用法，日積月累之下驚覺自己英文大有進步，看英文書不用常查字典」。她亦因為代表學校參加英語朗誦比賽獲獎，大大增加講英文的自信心。而中一生李一杰除了參與英語話劇，又參加朗誦比實，他直言參加比賽增加與外國人交流的機會，加強了使用英語溝通的信心。

學術以外，學校在學界中與英文相關的比賽亦獲得不少獎項，例如第76屆香港學校朗誦節獲得英文獨誦兩冠、兩季及英文集誦兩季一亞；在大灣區資優創意寫作大賽2025英文作文（實時寫作）奪得2項星中之星（全賽區只有3位）、3金、6銀及7銅。佛化教育英語話劇「Let Go of Your Obsessions, Open Your Heart, Welcome Your Wonderful Life」及「The Mindfulness Escape: Disconnect to Reconnect」先後在去年及今年勇奪香港學校戲劇節傑出劇本獎、傑出導演獎、傑出演員獎、傑出舞台效果獎及傑出合作獎。