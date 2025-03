DSE 2025｜英文科攻略　講解卷四口試及卷二寫作考試要點

文:九龍真光中學英文科科主任楊雅雯老師

DSE 2025即將開考,其中DSE英文卷四口試(Paper 4 Speaking)將會在三月中舉行,在最後衝刺階段,有什麼值得留意的地方?DSE英文卷二(Paper 2 Writing)又有哪些考試要點?筆者將會在下文向各位考生給予一些建議。



英文科卷四口試(Paper 4 Speaking)考試要點

1. 避免將討論變成個人演講

在小組討論中,考生最常犯的錯誤,就是將討論變成個人演講,只專注於自己準備好的內容而未能回應其他考生的發言。以下情況經常發生:

A: ...brings more convenience to our lives.

B: I agree with you. Apart from that, (考生B開始闡述新論點)...

上述回應其他考生發言的方式並不理想,雖然並非每次回應都需要長篇大論,但像上述考生B的情況,考官可能會認為其溝通技巧(Communication Strategies) 不足,未能有效參與討論。

筆者建議考生在回應時,可以先嘗試簡單重新演繹(Paraphase)對方的發言,例如:

B: that’s a valid point! … does provide comfort and efficiency to our lives.

其實,在其他考生剛開始發言時,同學應該就能大致推測對方的論點,因此在小組討論中必須專心聆聽其他考生的發言,並迅速組織如何重新演繹或回應對方的發言內容。此外,很多考生在回應其他考生的發言時,往往只是重複對方的話,例如:

"I agree with you. You’ve just mentioned that ( 重複考生A的內容)…"

這樣的回應方式,會令你失去豐富討論內容的機會。筆者建議考生加入個人經歷、日常觀察或所聽所聞來延伸對方的發言,例如:

"That’s true! I remember I once..."

由於考生的發言內容往往大同小異,因此建議同學在10分鐘的準備時間內,預先準備一些與題目相關的例子,以便能即時回應其他考生的發言,豐富討論內容。請記住,能夠有效延伸和豐富討論內容,是獲得想法及組織(Ideas and Organisation)分數的關鍵!

2. 提升表達層次:運用多樣詞彙和句式

對於英文能力較好的考生,筆者提議先記下一些在不同場景下都能靈活運用的詞彙和句式,讓考官相信你對詞彙和句子結構有充份掌握,舉例說“fast food is bad for our health." 可考慮以 " Regular consumption of fast food has a detrimental impact on our health." 代替;又例如:"Like the taxpayers, I don't think I will ...the policy" 可以使用Type 2 Conditional: “If I were the taxpayers, I would find the policy..."表達。

根據多年來的觀察,小組討論的內容通常圍繞以下幾大重點:

1. 分析優點、缺點或原因

2. 提出建議

3. 作出選擇

4. 表達同意或反對

建議考生從以上範疇入手,記下一些相關詞彙和句式,並在準備時間內靈活運用,這樣不僅能提升表達層次,還能讓討論內容更具深度和說服力。

英文科卷二寫作(Paper 2 Writing)考試要點

之後會繼續分享有關卷二寫作的注意事項。在剩餘的一個月,同學除了保持每星期繼續寫作之外,亦可參考以下幾點:

1. 選擇題目

在開始寫作之前,必須仔細閱讀所有題目,並挑選出你最有信心的那一題,這是成功的第一步。但如何決定自己哪一條題目會發揮得更好?選題時,同學應考慮你對該主題的熟悉程度,並考慮是否有足夠的內容及例子去豐富你的內容。有些同學在選題目的時候,往往只選擇熟悉的文體(Text Type),這其實局限了自己的發揮。

2. 充分理解關鍵字

選題之前必須充分理解題目的關鍵字(Keywords),例如題目是有關長者的社交孤立("Social isolation among the elderly"),你必須要理解這些關鍵字的意思,否則,文章離題便很難取得高分。

3. 仔細分析題目要求

選題之後請仔細分析題目要求,並確保你文章的內容符合這些要求。例如,當題目要求你 見達對香港學生的心理健康的憂慮(“express your concern over the mental health of Hong Kong students ")時,你不應只解釋導致學生心理健康問題的主要原因, 而是要闡述問題的後果。下筆前, 先想一想你應該寫什麼內容,以達到題目要求。

4. 多花時間思考文章內容

動筆之前,不妨多花時間想一想文章內容。例如,寫議論文的時候,千萬不要只從一個立場去構思內容,筆者建議同學先思考正反兩面的論點,然後才決定自己的立場,這樣有助提升對題目的了解,選取你能闡述得更好的論點。

另外,正如準備卷四說話卷一樣, 嘗試多想一些例子來延伸及闡述你的觀點,這樣會令評卷員認為你對題目有深入的理解,從而增加內容(Content)分數。例如,當你提出一個觀點時,可以補充相關背景資料或現實生活中的例子,增加你的內容深度;當你要提供具可持續性的方法("Propose Sustainable Practices")時,可以考慮引用具體的環保措施或成功案例來支持你的提議。

5. 注意文章結構

規劃寫作時,不要只規劃主題句(Topic Sentence) 還要考慮句與句及段落之間的連結是否流暢。一篇結構清晰,行文流暢的文章,能讓閱卷員更容易理解你的論點,並提升你的結構(Organisation) 分數。

6. 包含關鍵詞

寫作時,確保你的引言、主題句(Topic Sentence) 和正文段落中都包含題目中的相關關鍵詞。這些關鍵詞不僅能展示你對主題的理解,也能讓你的寫作更聚焦,避免離題。

結語

卷二及卷四不僅是語言能力的考驗,更是邏輯思維和表達能力的綜合體現!希望各位考生能夠善用這些技巧,在考試中取得理想成績!

文章作者:楊雅雯老師



楊雅雯老師是九龍真光中學英文科科主任。