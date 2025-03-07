DSE 2025｜英文科攻略　講解卷四口試及卷二寫作考試要點

文：九龍真光中學英文科科主任楊雅雯老師

DSE 2025即將開考，其中DSE英文卷四口試（Paper 4 Speaking）將會在三月中舉行，在最後衝刺階段，有什麼值得留意的地方？DSE英文卷二（Paper 2 Writing）又有哪些考試要點？筆者將會在下文向各位考生給予一些建議。



英文科卷四口試（Paper 4 Speaking）考試要點

1. 避免將討論變成個人演講

在小組討論中，考生最常犯的錯誤，就是將討論變成個人演講，只專注於自己準備好的內容而未能回應其他考生的發言。以下情況經常發生：

A: ...brings more convenience to our lives.

B: I agree with you. Apart from that, （考生B開始闡述新論點）...

上述回應其他考生發言的方式並不理想，雖然並非每次回應都需要長篇大論，但像上述考生B的情況，考官可能會認為其溝通技巧（Communication Strategies） 不足，未能有效參與討論。

筆者建議考生在回應時，可以先嘗試簡單重新演繹（Paraphase）對方的發言，例如：

B: that’s a valid point! … does provide comfort and efficiency to our lives.

其實，在其他考生剛開始發言時，同學應該就能大致推測對方的論點，因此在小組討論中必須專心聆聽其他考生的發言，並迅速組織如何重新演繹或回應對方的發言內容。此外，很多考生在回應其他考生的發言時，往往只是重複對方的話，例如：

"I agree with you. You’ve just mentioned that （ 重複考生A的內容）…"

這樣的回應方式，會令你失去豐富討論內容的機會。筆者建議考生加入個人經歷、日常觀察或所聽所聞來延伸對方的發言，例如：

"That’s true! I remember I once..."

由於考生的發言內容往往大同小異，因此建議同學在10分鐘的準備時間內，預先準備一些與題目相關的例子，以便能即時回應其他考生的發言，豐富討論內容。請記住，能夠有效延伸和豐富討論內容，是獲得想法及組織（Ideas and Organisation）分數的關鍵！

2. 提升表達層次：運用多樣詞彙和句式

對於英文能力較好的考生，筆者提議先記下一些在不同場景下都能靈活運用的詞彙和句式，讓考官相信你對詞彙和句子結構有充份掌握，舉例說“fast food is bad for our health." 可考慮以 " Regular consumption of fast food has a detrimental impact on our health." 代替；又例如："Like the taxpayers, I don't think I will ...the policy" 可以使用Type 2 Conditional: “If I were the taxpayers, I would find the policy..."表達。

根據多年來的觀察，小組討論的內容通常圍繞以下幾大重點：

1. 分析優點、缺點或原因

2. 提出建議

3. 作出選擇

4. 表達同意或反對

建議考生從以上範疇入手，記下一些相關詞彙和句式，並在準備時間內靈活運用，這樣不僅能提升表達層次，還能讓討論內容更具深度和說服力。

英文科卷二寫作（Paper 2 Ｗriting）考試要點

之後會繼續分享有關卷二寫作的注意事項。在剩餘的一個月，同學除了保持每星期繼續寫作之外，亦可參考以下幾點：

1. 選擇題目

在開始寫作之前，必須仔細閱讀所有題目，並挑選出你最有信心的那一題，這是成功的第一步。但如何決定自己哪一條題目會發揮得更好？選題時，同學應考慮你對該主題的熟悉程度，並考慮是否有足夠的內容及例子去豐富你的內容。有些同學在選題目的時候，往往只選擇熟悉的文體（Text Type），這其實局限了自己的發揮。

2. 充分理解關鍵字

選題之前必須充分理解題目的關鍵字（Keywords），例如題目是有關長者的社交孤立（"Social isolation among the elderly"），你必須要理解這些關鍵字的意思，否則，文章離題便很難取得高分。

3. 仔細分析題目要求

選題之後請仔細分析題目要求，並確保你文章的內容符合這些要求。例如，當題目要求你 見達對香港學生的心理健康的憂慮（“express your concern over the mental health of Hong Kong students ＂）時，你不應只解釋導致學生心理健康問題的主要原因, 而是要闡述問題的後果。下筆前, 先想一想你應該寫什麼內容，以達到題目要求。

4. 多花時間思考文章內容

動筆之前，不妨多花時間想一想文章內容。例如，寫議論文的時候，千萬不要只從一個立場去構思內容，筆者建議同學先思考正反兩面的論點，然後才決定自己的立場，這樣有助提升對題目的了解，選取你能闡述得更好的論點。

另外，正如準備卷四說話卷一樣, 嘗試多想一些例子來延伸及闡述你的觀點，這樣會令評卷員認為你對題目有深入的理解，從而增加內容（Content）分數。例如，當你提出一個觀點時，可以補充相關背景資料或現實生活中的例子，增加你的內容深度；當你要提供具可持續性的方法（"Propose Sustainable Practices"）時，可以考慮引用具體的環保措施或成功案例來支持你的提議。

5. 注意文章結構

規劃寫作時，不要只規劃主題句（Topic Sentence） 還要考慮句與句及段落之間的連結是否流暢。一篇結構清晰，行文流暢的文章，能讓閱卷員更容易理解你的論點，並提升你的結構（Organisation） 分數。

6. 包含關鍵詞

寫作時，確保你的引言、主題句（Topic Sentence） 和正文段落中都包含題目中的相關關鍵詞。這些關鍵詞不僅能展示你對主題的理解，也能讓你的寫作更聚焦，避免離題。

結語

卷二及卷四不僅是語言能力的考驗，更是邏輯思維和表達能力的綜合體現！希望各位考生能夠善用這些技巧，在考試中取得理想成績！

文章作者：楊雅雯老師



楊雅雯老師是九龍真光中學英文科科主任。

