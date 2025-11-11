全運會｜梁式芝書院啦啦隊到港賽區打氣 受訓2個月砌出疊羅漢
撰文：陶嘉心
第十五屆全運會踏入開幕後第二日，港隊在多項賽事獲得佳績、港將亦力爭踏上頒獎台。有本地學校組成的啦啦隊更分別在於全運會香港賽區、多場比賽中為運動員打氣。
梁式芝書院22位中一至中六學生組成的啦啦隊Sparkle，獲邀登上今屆全運會香港賽區表演舞台，為「男子22歲以下組籃球比賽」及「擊劍比賽」打氣演出。表演特別以廣東歌為主軸，從1980年代經典至近年流行歌曲，如《心急人上》、《愛情當入樽》等串連，並藉此與世界各地來港觀賽的觀眾分享香港音樂的魅力。
啦啦隊由中一至中六女學生組成 屢次在比賽中獲獎
全運會「男子22歲以下組籃球比賽」及「擊劍比賽（男子花劍及女子佩劍）」會分別在11日及16日於香港賽區舉行，梁式芝書院啦啦隊Sparkle獲當局邀請，在該兩場賽事演出打氣。
Sparkle於2013年由梁式芝書院學生成立，是一支全女競技啦啦隊。今屆Sparkle由22位中一至中六學生組成，屢次在多項校際及公開賽事中創佳績。
音樂以廣東歌為主軸 2個月苦練全新編舞 盼融香港文化特色
校方表示，為迎接全運會，Sparkle由8月起進行約兩個月的密集訓練，也特別專門編排，在音樂選曲上亦以廣東歌為主軸，從1980年代經典至近年的流行歌曲共十首剪輯串連，包括《心急人上》、《愛情當入樽》、《唱這歌》等，期望營造香港本地文化的親切感，並藉此與各地來港觀賽的觀眾分享香港音樂的魅力。
表演疊羅漢及空中飛人等高難度特技動作
表演中包含多項高難度特技動作，包括疊羅漢及空中飛人動作，亦巧妙地加入象徵意象，即以肢體動作模擬，花瓣由散開、連結至盛放的過程，象徵運動員經長期努力後開花結果，寓意拼搏與成果並存。
