全運會香港手球隊創佳績　手總主席讚熱血手球　冀有場地作基地

全運會男子手球銅牌賽昨晚（10日）在啟德體育園進行，香港隊雖以25：33的比分不敵北京隊，但已創下隊史以來最佳成績。中國香港手球總會董事局主席何仲浩今早（11日）表示，自1980年代以來，香港手球隊首次獲得如此佳績，是多年努力的成果。未來將推動幼兒手球及超級聯賽，希望不會因場地等資源問題阻礙手球發展。



何仲浩在港台節目《千禧年代》中說，香港手球隊今次能獲佳績，首先是政府的支持和預算增加。他指三年前獲悉今屆全運會可能有手球項目，於是他們便加緊籌備，開始系統性重整球隊等，期間亦與廣東和台灣等地交流，提升水平。

他分析指，在銅牌賽中，球員的身型有差異，北京隊球員高達兩米的球員有2、3位，1.9米左右的球員亦有，在比賽中佔據優勢；他們主要以快速進攻和遠射。而港隊球員在身型劣勢下，要不斷傳球、切入等。何仲浩指，賽前已預料是一場硬仗，但港隊已發揮得很好。

何仲浩說在選拔球員時，難找到身高在1.9米至2米的球員，過去資源短缺也令發展受到限制。而且香港手球隊為業餘，內地隊全為職業球員，有整個省的資源，球隊專用場館等，香港的訓練環境與內地相比顯得不足，內地球員每日的訓練量已等於港隊一個月的量。

何仲浩：未見過一隊球隊由頭到尾都咁好

他續指，內地手球員多以速度、力量及體能三種戰術比賽，港隊只能打「熱血手球」。但他稱讚港隊球員表現，「未見過一隊球隊由頭到尾都咁好」，表現出色。

不會因場地問題阻礙手球發展

至於場地情況，何仲浩說香港手球場地資源相對短缺，目前只有八個室內場地可供使用，而室外場則有受傷風險，球員需東奔西跑。不過他認為政府有其難處，現階段未是時候討論增加場地，今次全運會，政府亦讓他們以石硤尾一個球場作基地。不過，他希望未來政府可提供多些場地作手球基地等，但強調不會因場地問題阻礙手球發展。

此外，因球員需使用手球膠，會黏在地上，造成場地清理等問題，因此有大專院校會禁用手球膠，這亦令手球隊在找尋場地時有一定困難。

打算發展手球超級聯賽 加強幼兒手球培養更多人才

何仲浩最後指，未來打算發展超級聯賽，如全運會類似，中國手球協會亦一直希望香港舉辦手球超級聯賽，期望能為香港球員提供更多展示平台。同時，他們亦有發展幼兒手球，期望培養更多手球人才。

香港男子手球乙一球員、甲二教練葉子濠有入場觀看銅牌賽，他指香港球迷表現十分熱情，未見過手球賽事有這麼多觀眾。比賽期間，觀眾齊聲高喊「We are Hong Kong」，氣氛熱烈，讓球員們倍感鼓舞。

他續說，在比賽中，每當港隊守門員成功撲救，觀眾都會大聲歡呼聲，認為有震懾到對方球員，發揮出出主場威力。而港隊曾一度領先，中間出現拉鋸、及比數落後的情況，但球迷仍持續呐喊打氣，給予球隊支持，令對手受壓並出現失誤。

全運會手球項目的香港隊由業餘球員組成，有球員為打全運會而不惜辭職。（資料圖片）

葉子濠又說，今次手球隊的表現令人眼前一亮，在比賽中展現了良好的戰術；短期內體力提升十分困難，相信球員們作出了很大犧牲。

他認為，香港體育十分實際，相信手球隨著支持以及社會關注度提高，會有更多資源。不過，手球場地仍然不足，尤其是室內場，球員在室外訓練時經常面臨受傷風險。

他續稱，資源不足，使得維持一支有20名球員的球隊是一個挑戰。他希望手球能步向半職業化，但需要更多資助或贊助。他亦希望未來能有更多賽事，使不同隊伍在不斷的比賽中累積經驗；從青訓做起，期望培訓出更多手球員。