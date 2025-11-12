屯門豫豐花園清潔工遭欠薪　工會指承辦商違諾　魄毅：本周內補發

屯門豫豐花園清潔承辦商「魄毅清潔及工程公司」被指自8月起拖欠薪金，料涉及17名員工，保守估計涉款40至50萬元。其中兩名工友前日（10日）向勞工處求助，並獲資方支薪。有工會表示，資方原承諾於昨日（11日）向其他工友發放薪酬，惟至今仍無任何消息。魄毅清潔及工程公司回覆查詢稱，現正重新核實部份員工提出之未付薪金，並指較早前已回覆勞工處及工會代表，表示將會於「本星期內」陸續補發欠款。



有清潔工11月8日發起罷工，以垃圾桶堵塞垃圾站，並掛上寫有「有汗出無糧出」的紙皮，抗議魄毅清潔及工程公司連月未有發放薪酬。（張錦雄facebook）

工會指收到同由魄毅承辦清潔服務的叠茵庭、兆康苑等工友欠薪求助

清潔服務業職工會會長黃迺元表示，豫豐花園現有17名清潔工，據他接觸過的工友，大部份稱自今年8月開始被拖欠薪金，保守估計涉款共40至50萬元。工友曾向公司追討，惟僅獲回覆指「過一兩日會有糧出」，由於屋苑將於11月底徹換承辦商，工友擔心未能追討，最終引發罷工。其中兩名工友前日（10日）向勞工處求助，並獲資方支薪。

黃迺元表示，除豫豐花園外，魄毅公司亦負責屯門多個屋苑清潔服務。據他了解，叠茵庭及兆康苑第一、二期的清潔工，同樣自8月起未獲發放薪酬。

屯門豫豐花園。（資料圖片）

工會：資方承諾周二支薪 但無消息

清潔服務業職工會透過社交專頁「清潔龍阿珍」稱，該兩名獲支薪的工友已順利兌現支票。然而，魄毅公司原本承諾昨日（11日）向其餘工友發薪，但仍無任何消息，工友亦未收到支票。勞工處職員已到豫豐花園為其他工友錄取口供。

魄毅：本星期內陸續補發欠款

魄毅清潔及工程公司回覆查詢表示，現正重新核實部份員工提出之未付薪金，同時正與勞工處緊密聯絡及報告，以加快跟進進度。公司較早前已回覆勞工處及工會代表，表示將會於「本星期內」陸續補發欠款。除該兩名員工外，公司亦正聯絡受影響之員工並陸續向員工補發已部份已完成核實之薪金。公司對事件做成之影響，向各方致歉。

勞工處表示知悉事件，並已面見僱主代表，嚴正要求他們盡快清付僱員欠薪。（資料圖片）

勞工處：已面見僱主代表 嚴正要求盡快清付僱員欠薪

勞工處早前表示知悉事件，並已面見僱主代表，嚴正要求他們盡快清付僱員欠薪。另外，勞工處的勞工督察巡查工作場所，查核僱主是否已履行《僱傭條例》的責任，並會就僱主涉嫌違反《僱傭條例》進行刑事調查。

根據《僱傭條例》，僱主須在工資期屆滿7天內支付工資。如有涉嫌違反《僱傭條例》的情況，處方會進行刑事調查；如有足夠證據，會提出檢控。

去年錄996宗定罪個案 大部份以罰款為主

翻查勞工處資料，就去年因欠薪而被檢控的個案中，有996宗被定罪，大部分以罰款為主，平均罰款額為2,865元。有2名公司董事及1名僱主被判處監禁緩刑，最長刑期為6星期，緩刑24個月，另有1名公司董事被判160小時社會服務令。