全運會｜馬拉松周六舉行　深圳灣口岸凌晨2時至上午11時禁止通行

全運會馬拉松比賽將於11月15日（本周六）舉行，賽道途經深圳灣口岸。文化體育及旅遊局今日（12日）公布，深圳灣口岸的出入境通關服務將暫停，禁止旅客及車輛於賽事當日凌晨2時至上午11時進入口岸，市民及旅客可通過其他跨境口岸進出兩地，運輸署已與各營辦商協商，加強來往其他口岸的服務。



全運會鐵人三項比賽也在本周末（15日及16日）在中環海濱及維港舉行，由即日起至16日期間，中區及灣仔區路段將分階段實施特別交通及運輸安排，包括部份渡輪航線及巴士路線需調整服務。下文將提供所有馬拉松及鐵人三項比賽相關的交通資訊。



全運會馬拉松比賽以深圳灣公路大橋為紐帶，跨越深港兩地。（資料圖片）

全運會「中國電信盃」馬拉松比賽將於本周六舉行，全國運動會香港賽區統籌辦公室主任楊德強今日（12日）聯同警務處和運輸署代表舉行記者會，介紹賽事內容，以及臨時交通管制措施及口岸通關等相關安排。

全運會馬拉松比賽跨越深港兩地 經深圳灣公路大橋和港深西部公路

賽事以深圳灣公路大橋為紐帶，跨越深港兩地，是全運會歷史上首個跨境馬拉松賽事。比賽賽道全長42.195公里，其中香港段21.85公里，起點設於深圳灣體育中心，經深圳灣口岸進入香港，沿香港深圳灣公路大橋和港深西部公路向南跑至折返點，然後按相同路線折返深圳灣口岸，最終返回深圳灣體育中心終點。

深圳灣公路大橋、港深西部公路及廈村交匯處，11月15日凌晨2時至上午約11時將實施臨時管控。（資料圖片）

深圳灣口岸通關服務周六部份時段需暫停

賽事設男子及女子組，共71名運動員參加，男女子運動員分別佔38人及33人，當中包括香港運動員兩男三女。男子組賽事於上午7時出發，女子組賽事則上午7時30分出發。選手跑約兩公里即進入香港賽段，兩個組別在香港路段作賽時間約為兩小時。

由於賽事部份賽道涉及邊境禁區範圍，為免影響賽事進行，做好賽事管理，香港賽段不設公眾觀賽區，市民可留意電視台的賽事轉播。同時當日早上的深圳灣口岸通關服務，包括客運及貨車通關服務，部份時段需暫停，深圳灣公路大橋及相關路段實施臨時管控措施。

屆時深圳灣口岸的出入境通關服務將暫停，禁止旅客及車輛於賽事當日凌晨2時至上午11時進入口岸，旅客應選擇其他口岸前往深圳。

當局預計深圳灣口岸11月15日上午11時重開。（資料圖片）

原經深圳灣口岸跨境車 禁通行時段可經皇崗、香園圍或文錦渡管制站

持有深圳灣口岸有效封閉道路通行許可證的跨境車輛，在口岸暫停期間，可按服務時間選擇改道使用落馬洲（皇崗）管制站、香園圍管制站或文錦渡管制站。視乎比賽的實際完成時間及道路恢復安全行車所需的時間，預計深圳灣口岸上午11時重開，特別口岸改道安排則在深圳灣口岸重開後終止。

賽事當日，深圳灣公路大橋、港深西部公路及廈村交匯處，由凌晨2時至上午約11時實施臨時管控。臨時管控期間，所有車輛在元朗公路東行、元朗公路西行及廈村路，禁止駛入深圳灣公路大橋、港深西部公路及廈村交匯處。

當局預計落馬洲／皇崗、文錦渡及香園圍口岸繁忙。（資料圖片／周令知攝）

料通往落馬洲／皇崗、文錦渡及香園圍口岸的道路車多繁忙

運輸署預計通往落馬洲／皇崗、文錦渡及香園圍口岸的道路，包括新田交匯處、新深路及落馬洲路等會車多繁忙，呼籲跨境私家車及其他駕駛人士，避免在有關時段駕車前往上述地區。

警方將視乎該區當時的交通情況部署適當人手，並在受影響的口岸和相關路段，實施相應的人流管制措施或特別交通安排。如遇到交通擠塞，駕駛者請保持忍讓及小心駕駛，遵從在場警務人員的指示。

此外，深圳灣口岸通關服務恢復正常運作後，預計屆時交通會比較繁忙，計劃在當日使用口岸的旅客和駕駛人士，請及早計劃當日的出行安排。

經深圳灣口岸來往香港和內地的跨境直通巴士、來往深圳灣口岸的本地專營巴士、專線小巴及的士將會暫停服務。（資料圖片）

深圳灣口岸恢復通關前後巴士加強服務

公共交通方面，經深圳灣口岸來往香港和內地的跨境直通巴士、來往深圳灣口岸的本地專營巴士、專線小巴及的士將會暫停服務，相關營辦商將在各路線的站點張貼通告，通知受影響乘客。

運輸署已通知受影響的跨境及本地公共運輸服務營辦商，在恢復通關前後加強服務，巴士公司將在主要站點加派人手，協助有需要的乘客。海事處會協調跨境渡輪營辦商，以便預先制訂往來深圳的渡輪服務的人手及班次安排。

旅客可使用其他來往香港與深圳的口岸。（資料圖片／黃浩謙攝）

賽道向外伸延2公里範圍設臨時限制飛行區

旅客可使用其他來往香港與深圳的口岸。運輸署已與各公共運輸服務營辦商協調，包括港鐵公司、專營巴士、專線小巴、皇巴及跨境直通巴士，期間加強來往其他口岸的公共運輸服務，以配合乘客需要。

另外為配合賽事及確保公眾安全，由當日上午6時至上午11時30分，警方在香港賽段的賽道向外伸延兩公里範圍設立臨時限制飛行區。除獲正式授權的小型無人機外，限制其他小型無人機進入。相關臨時限制飛行區詳情，將載於小型無人機電子平台「SUA一站通」。

鐵人三項比賽11月15日至16日舉行，中區及灣仔區路段將分階段實施特別交通及運輸安排。（資料圖片）

鐵人三項比賽周六及周日中環海濱及維港舉行

全運會鐵人三項比賽也在周末（15日及16日）在中環海濱及維多利亞港舉行。賽事設有男子個人、女子個人及混合接力3個競賽項目，共約90名來自內地、香港及澳門的運動員參賽。

女子和男子個人賽分別於11月15日上午8時及上午10時45分舉行，混合接力賽則於11月16日下午2時進行，共有15支隊伍參加。比賽起點設於灣仔臨時海濱花園對出海面，運動員需先完成游泳項目，隨後轉換至自行車項目，最後需要完成跑步項目。

運動員比賽時沿途經過多個香港地標，自行車路線將以中環商業區為背景，途經政府總部、立法會綜合大樓、香港摩天輪等，跑步路線主要圍繞中環海濱長廊，終點設於中環海濱活動空間。

運動員比賽時沿途經過多個香港地標，自行車路線將以中環商業區為背景，途經政府總部。（資料圖片）

中區及灣仔區路段分階段實施特別交通安排

個人賽的運動員需完成游泳1.5公里、自行車37.8公里和跑步10公里的比賽，混合接力賽每隊由4名運動員組成，即兩男及兩女，每人均需完成0.3公里游泳、6.6公里自行車及1.8公里跑步。

因此為配合舉行賽事及賽前準備，由11月12日至16日期間，中區及灣仔區路段將分階段實施特別交通及運輸安排。

1. 由11月12日上午10時至11月16日下午6時，介乎立法會道與博覽道中之間的一段博覽道將會臨時封閉；



2. 由11月14日上午4時至上午7時，警方將於中環海濱及灣仔北一帶，包括龍和道、耀星街、龍合街和龍達徑進行間歇性封路；



3. 由11月15日凌晨12時至下午2時，以及11月16日上午6時至下午6時，以上第2點所述路段將實施封路措施；受影響的駕駛者需改經菲林明道、干諾道中、夏慤道或告士打道。



城巴觀光巴士H1S、H2及H3號線需改道行駛。（城巴網頁圖片）

城巴觀光巴士H1S、H2及H3號線改道行駛

因應中環海濱及灣仔北一帶將實施臨時道路封閉及交通管制措施，行經龍和道的3條專營巴士路線，即城巴第H1S、H2及H3號線，11月15及16日由首班車起改道行駛。位於民耀街國際金融中心二期對面的巴士站，亦因應封路而暫停使用。

相關巴士路線及巴士站將於道路重開後恢復正常運作。巴士公司將會張貼通告，通知受影響乘客停用巴士站和臨時改道安排。

賽事期間灣仔對開一帶水域設立的限制區域。（資料圖片）

灣仔往來尖沙咀渡輪航線周六日或臨時服務調整

因應賽事期間灣仔對開一帶水域設立的限制區域，來往灣仔及尖沙咀的渡輪航線預計在11月15日上午約7時50分至8時20分、上午約10時35分至11時05分，以及11月16日下午約1時50分至2時10分期間，或視乎實際情況而作出短暫的臨時服務調整。水上的士11月16日下午1時55分由尖沙咀東開出往中環的航班將不停灣仔。

市民應盡量使用公共運輸服務，以避免交通擠塞及不必要的延誤，運輸署及警方將視乎當區一帶的人潮及交通情況，在有需要時調整有關交通安排。市民請留意電台、電視台或「香港出行易」發放的最新交通消息。