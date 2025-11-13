12長者被騙案｜中港兩男疑涉案被控詐騙 18歲港男准保要守宵禁令
撰文：陳曉欣
出版：更新：
12名長者疑墮入「猜猜我是誰」被騙過百萬元，其中兩名來自中港兩地︱涉有份詐騙其中一名事主9萬元贓款的男子，被控1項串謀詐騙罪，案件今（13日）於西九龍裁判法院提堂。控方申請押後案件，以候警方進一步調查，包括閉路電視片段。裁判官陳慧敏押後案件至明年1月8日再訊，18歲港男申請保釋獲批，准以5000元擔保，須遵守宵禁令，不得接觸控方證人或離港，34歲內地漢繼續還押。
被告朱子聰（18歲，報稱無業）和范庆强（34歲，無業持雙程證），被控1項串謀詐騙罪，指他們於2025年11月10日，在香港控與其他身份不詳的人一同串謀欺詐蕭泮強， 即不誠實及虛假地表示蕭的妹妹需要錢，而誘使蕭交出合共港幣9萬元現金。
案件編號：WKCC 5139/2025
