45歲傀儡戶口持有人　涉洗黑錢$310萬罪成　加刑入獄31個月

一名案發時年齡為45歲的本地女子今日（11月11日）在灣仔區域法院被裁定一項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）及一項「沒有按照法庭的指定歸押」罪罪名成立，被判處監禁31個月。



警方於2021年9月接獲一宗報案，案中受害人經社交媒體程式墮入投資加密貨幣騙案。受害人按指示交付款項至多個香港本地銀行戶口後，騙徒隨即失去聯絡。受害人懷疑受騙，遂報案。

深水埗警區刑事部人員經調查後，拘捕一名案發時為45歲的本地女子，被捕人為傀儡戶口持有人，她涉嫌透過一個本地銀行戶口，於2021年9月協助騙徒清洗合共310萬元的犯罪得益。案件於區域法院審理，期間該名女子獲法庭批准保釋候審，但其後缺席法庭聆訊。警方經徵詢律政司意見後，以一項「洗黑錢」罪及一項「沒有按照法庭的指定歸押」罪起訴該名女子，並向法庭申請加重刑罰，獲法庭批准增加25%刑期，該名女子最終被判處監禁31個月。

灣仔區域法院大樓。（資料圖片）

警方呼籲市民，切勿租、借或賣出個人銀行或支付工具的戶口，以免被騙徒利用作洗黑錢及收受騙款。作為傀儡戶口持有人，有機會觸犯「洗黑錢」罪，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，「洗黑錢」可被判罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。警方會繼續與律政司就適當案件向法庭申請加重刑罰，以增加阻嚇性。