瑪嘉烈醫院爆手足口病群組 七醫生確診曾聚會接觸 調查感染源頭
撰文：吳美松
出版：更新：
瑪嘉烈醫院今日（13日）公布出現手足口病個案群組，該院內科及老人科和外科部門共7名醫生，自本月2日起，先後出現發燒、喉嚨痛及皮疹等症狀，經診斷後確認感染手足口病。現時，其中一名醫生已康復並重返工作崗位，其餘患者狀況穩定，正在休假。
瑪嘉烈醫院表示，醫院內科及老人科和外科部門有7名醫生自11月2日起，先後出現發燒、喉嚨痛及皮疹等症狀，經診斷後確認感染手足口病。院方已就事件展開調查，初步發現該7名醫生在不同聚會中有接觸，目前仍在調查感染源頭，事件沒有影響該院的服務。
瑪嘉烈醫院表示，所有職員在工作期間均嚴格遵循感染控制指引，包括佩戴外科口罩和保持手部衛生，因此並未對病人造成影響。
為進一步加強感染控制，院方指已採取數項措施，包括對員工進行醫學監察、強化手部衛生及對相關科室進行徹底清潔和消毒。院方說將持續加強控制措施，並密切關注相關情況；已上報醫院管理局和衞生防護中心以跟進後續情況。
