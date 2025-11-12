全運會｜高球周四粉嶺開賽　逾80運動員爭4金牌　港隊開出第一桿

第十五屆全國運動會高球項目明日（13日，星期四）開賽，及香港隊、廣東隊和澳門隊運動員今日（12日）會見傳媒。有超過80名來自內地、香港和澳門共17支隊伍的運動員參賽，當中香港派出四名男子運動員和四名女子運動員參賽。比賽在13至16日、每日上午8時至下午3時舉行。



中國高爾夫球協會秘書長韋慶峰表示，明日早上的開球在一號洞和十號洞，由香港隊的運動員開出第一桿，這是多方結合高爾夫項目的特色而作的一個專門安排。



香港高爾夫球協會行政總裁賴以尊表示，為了籌辦今年的全運會，會方今年提早舉行「香港高爾夫球公開賽」，亦調整會員打球時間，讓草地有充足時間恢復，所以場地已經準備就緒，明天開賽時草地狀態會是最好的。



全運會高球項目在粉嶺高球場舉行。圖為「LIV Golf 2024香港站」3月8日首日在粉嶺高球場比賽情況。（資料圖片／倪清江攝）

本屆全運會高球項目共設有四個小項，分別是男、女子個人和團體項目，將頒發四面金牌。

中國高爾夫球協會秘書長韋慶峰表示，協會專門選拔了一批職業操作好、業務水平高、職才經驗豐富者參與比賽。技術官員主要從參加過第十五屆全運會資格賽和往屆全運會決賽，具有豐富經驗的人員當中選拔。

他表示，當中輔助裁判員主要由香港高協選派，均是經驗豐富的資深裁判。裁判之一袁軒雲在周日（9日）晚上開幕式上代表全體裁判員作宣誓，可想而知對高爾夫球項目的一個肯定，也展示高爾夫球項目在香港具有重要影響力，「是很自豪的一件事。」

十五運會高球項目（左起）中國香港高爾夫球協會行政總裁賴以尊、中國高爾夫球協會秘書長韋慶峰、賽事裁判袁軒雲。（香港高爾夫球協會提供圖片）

十五運會高球項目香港隊(左起）球員黑純一、許龍一、韓紫琳，以及廣東隊球員許贏（右二）和澳門隊球員史毅（右一）。（香港高爾夫球協會提供圖片）

從去年開始，兩協會就達成了戰略合作關係。韋慶峰表示，內地的所有青少年職業賽事和訓練資源，全面向香港高協開放，至去年年底，一共有4,000名以上香港球員在內地註冊和參加比賽，在全國也排進了前幾名。他很期待將來有更多運動員能夠脫穎而出。

香港高爾夫球協會行政總裁賴以尊多謝國家體育總局和中國高爾夫球協會的支持，讓協會負責舉辦這個重要的全運會賽事。他對今次全運會入場人數充滿信心，預計將與「香港高爾夫球公開賽」相若，賽事期間亦會在球場內設立高球體驗區，以供觀眾使用。

十五運會高球項目香港隊球員韓紫琳、黑純一、許龍一（左一至三）、廣東隊球員許贏（右二）、澳門隊球員史毅（右一）與中高協韋慶峰（右四）、香港高協賴以尊（左四）和賽事裁判袁軒雲（右三）合照。（香港高爾夫球協會提供圖片）

另外場地自行車比賽也由香港賽區承辦全部項目，包括男、女子個人及團體賽事，並產生14面金牌。超過270名來自內地、香港和澳門共22支隊伍的運動員參賽，當中香港會派出九名男子和九名女子運動員參賽，比賽同樣由明日在將軍澳香港單車館開始。

公眾可透過多個不同渠道購票，包括十五運會官方票務網站或微信「十五運會官方票務」小程式，完成實名註冊登記開戶後購買電子票。公眾亦可前往香港中國旅行社11間指定銷售點購買香港賽區項目紙質門票。此外，公眾可以在比賽現場的場館售票處購買相關場館舉行的賽事門票。

位於香港哥爾夫球會及香港單車館售票處已投入服務。場館售票處非賽事日服務時間為上午10時至下午4時；賽事日就會在當日比賽開始前一小時開始售票，直至當日比賽停止驗票為止（即預定完賽時間前30分鐘）。