遊日本注意｜東京發流感警報　流感針最少幾星期前打？附預防貼士

日本東京都政府周四（13日）發布流感疫情警報，稱病毒活動已達警戒級別，為16年來首次在11月發布疫情警報。東京都政府再次呼籲，市民應落實勤洗手、適時佩戴口罩等措施防控感染。預防流感，打流感針仍是最有效方法，打疫苗後多久會產生抗體？些人士該優先接種季節性流感疫苗？ 三價和四價疫苗是什麼？它們是否安全有效？出外旅行提防流感有什麼小貼士一文看清。



日本東京都政府周四（13日）發布流感疫情警報；圖為2025年8月17日，人們正穿過東京澀谷十字路口。（Getty Images）

甚麼是流行性感冒(流感)？

．流行性感冒（簡稱流感）是一種由流感病毒引致的急性呼吸道疾病。流感可由多種類型的流感病毒引起，而本港最常見的是甲型（H1）流感、甲型（H3）流感和乙型流感病毒。本港全年都有流感病例，但一般在一月至三月／四月及七月至八月較為常見。病毒主要透過呼吸道飛沫傳播，患者會出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、頭痛、肌肉疼痛及全身疲倦等症狀。患者一般會在 2 至 7 天內自行痊癒。然而，免疫力較低的人和長者一旦染上流感，可以引致較重病情，並可能會出現支氣管炎、肺炎或腦病變等併發症，嚴重時更可導致死亡。嚴重感染或流感併發症亦有可能發生在健康人士身上。

接種季節性流感疫苗/打流感針有用嗎？打疫苗就不會感染嗎？

．接種季節性流感疫苗（流感疫苗）是其中一種預防季節性流感及其併發症的有效方法，亦可減低因流感而入院留醫和死亡的個案。

基於季節性流感疫苗能針對流感提供保護，而過往健康人士亦有可能患上嚴重流感，因此，除個別有已知禁忌症的人士外，所有年滿 6 個月或以上人士都應每年接種季節性流感疫苗，以保障個人健康。

預防流感，打流感針仍是最有效方法。圖為香港衞生署署長林文健2025年10月28日到北角蘇浙小學、幼稚園暨國際班，視察季節性流感疫苗學校外展接種的安排。（衞生署圖片）

流感針幾耐有效？

．流感疫苗的保護力約為一年，保護效果會隨時間下降。 此外，由於流感病毒容易變異，每年流行的病毒株都可能不同，因此建議每年接種一次流感疫苗以獲得最佳保護。

餵哺母乳母親和嬰兒可否打流感針？

．季節性流感疫苗對於餵哺母乳的母親和嬰兒都是安全的。在懷孕或哺乳期間接種流感疫苗的女性會產生抗流感的抗體，這些抗體可以通過母乳傳送給嬰兒，為嬰兒提供一定程度的保護。

流感針最少幾星期前打？

．接種疫苗後身體約需兩星期產生抗體，所以如在接種後不久受流感病毒感染，該人士仍會因身體未有足夠抗體而生病。

日本東京都政府周四（13日）發布流感疫情警報。圖為2025年11月12日，日本東京原宿擠滿遊人。（Getty Images）

外遊如何防流感？

戴上口罩

如有發燒或呼吸道症狀

前往高風險場所如安老院舍 / 殘疾人士院舍、醫療設施臨床區域

搭乘公共交通工具或停留在人多擠迫的地方

高風險人士(如本身有健康問題或免疫力低的人士）到訪公眾地方時

經常保持雙手清潔

尤其在觸摸口、鼻或眼之前和後；觸摸扶手或門把等公共設施後

咳嗽或打噴嚏後，當手部被呼吸道分泌物污染

洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用乾淨毛巾或抹手紙抹乾。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手亦為有效方法

返港後，若出現呼吸道感染病徵

記得佩戴口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方

盡早求醫，及告知醫生外遊細節