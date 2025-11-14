遊日注意｜東京流感病例激增　時隔16年來首於11月發布警報

日本東京都政府11月13日發布流感疫情警報，稱病毒活動已達到警戒級別，病患人數已超過指定參考標準，為16年來首次在11月發布疫情警報。東京都政府再次呼籲，市民應落實勤洗手、適時佩戴口罩等措施防控感染。



圖為2025年11月12日，日本東京原宿擠滿遊人。（Getty Images）

東京放送公司（TBS）、《讀賣新聞》等日媒報道，根據東京都政府統計，截至11月9日前的一星期內，各醫療機構通報的季節性流感病例為平均29.03宗，約為前一星期的1.2倍。由於東京都內31個保健所當中，有12個轄區內的流感患者人數，超過「每家醫療機構平均30人」的警戒線。而該12個轄區的人口超過東京都總人口的30%，因此達到都政府的警報標準。

報道指出，當地今年疫情蔓延速度異常迅猛，這也是自2009年以來，東京都首次在11月發布流感疫情「警報」。自9月以來，東京的托兒機構、幼兒園和學校已累計停課1,125次，是去年同期99次的近11倍。