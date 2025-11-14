港大生宿舍浴室偷拍兩男達39分鐘　稱對男性身體感興趣　判感化令

港大男學生涉在宿舍男廁放手機偷拍宿生沐浴情況，卻遭其中一人當場「斷正」，並發現他手機內偷拍了39分鐘影片。男生被捕後稱因性慾及對男性身體部位有興趣而犯案。男生早前承認2項窺淫罪，案件今（14日）於東區裁判法院判刑，辯方引述報告指被告有悔意，願意遵守感化令。主任裁判官張志偉稱，考慮被告坦白認罪及有悔意，亦願意接受治療以解決問題，判處12個月感化令，並希望他珍惜機會，不要再犯。



被告鍾鎮宇（23歲，學生）承認2項窺淫罪，指他於2024年9月22日在香港大學何善衡夫人堂6樓男廁內，暗中拍攝男子X及男子Y，未理會兩人是否同意被拍。

被告鍾鎮宇在東區法院承認窺淫罪，判12個月感化令。

遭事主Y當場斷正

案情指，被告與2名事主互不相識。在2024年9月下旬。事主Y在何善衡夫人堂的男廁沐浴，他在更換衣物時，發現對面廁格藏有一部電話，放在空籃子中以毛巾掩飾，其位置正對着他。Y隨後在另一廁格發現被告，被告承認該手提電話屬於他。

Y通知X亦被偷拍

Y其後把事件告知另一事主X，指在同日較早時間，該部手機亦拍攝到X洗澡及其裸體，二人其後報警。

被告稱因性慾及對男性身體部位有興趣

警方到場後拘捕被告，並在其電話內發現一段約39分18秒的片段，畫面拍攝到事主X及Y的私處，以及被告在設置錄影器材時的樣子。被告在警誡下承認，因為性慾及對男性身體部位有興趣而犯案。

願接受治療以解決問題

辯方指，被告的感化報告內容正面，他有真誠悔意，亦願意遵守感化令。張官判刑時指出，考慮到被告坦白認罪及有悔意，亦有接受治療以解決問題，遂接納感化報告內容，判他接受感化12 個月感化令。

案件編號：ESCC3363/2024