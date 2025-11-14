西九渡輪11.15啟航　試運時人寵乘客比例1:1　稱實際收益暫難料

西九文化區推出來往西九及中環的水上交通服務「西九渡輪」今日（14日）舉行啟動禮，並將於明日正式投入服務。船程約8分鐘，每30分鐘一班，單程成人票價20元。所有船隻均設有冷氣船艙，更容許乘客攜同單車及寵物共乘。



西九文化區管理局董事局主席陳智思指，渡輪過去4日試航期間，人及寵物比例約為1:1；由於西九文化區是寵物友善空間，相信設有有同樣寵物友善的渡輪後，將有更多市民帶寵物前來西九文化區。



西九文化區推出來往西九及中環的水上交通服務「西九渡輪」，渡輪的船身設計靈感源自海浪，由香港知專設計學院學生參與創作。（洪戩昊攝）

船程約8分鐘 每30分鐘一班

渡輪往返西九碼頭及中環9號碼頭，船程約8分鐘，每30分鐘一班，服務時間為星期一至五早上8時至晚上10時，星期六、日及公眾假期服務延長至晚上11時。所有船隻均設有冷氣船艙，更容許乘客攜同單車及寵物共乘。

西九文化區推出、來往西九及中環的水上交通服務「西九渡輪」今日舉行啟動禮。（洪戩昊攝）

單程成人票價20元 寵物另外收費

單程成人票價20元，攜同之寵物另外收費，票價同為20元。合資格乘客可享有10元優惠票價，包括3至11歲兒童、65歲或以上長者及殘疾人士。

碼頭將開放予私人船隻預約使用

渡輪的船身設計靈感源自海浪，由香港知專設計學院學生參與創作，展現西九及維港的動感活力。另外，由12月1日起，碼頭亦會開放予私人船隻預約使用。申請人須先到西九網頁的網上預約系統登記船隻，及預約使用碼頭的日期和時段。

西九文化區推出、來往西九及中環的水上交通服務「西九渡輪」今日舉行啟動禮。圖為渡輪內部。（洪戩昊攝）

西九文化區推出、來往西九及中環的水上交通服務「西九渡輪」今日舉行啟動禮。圖為渡輪內部。（洪戩昊攝）

「西九渡輪」船期表。（西九文化區網站）

陳智思：試航人寵比例1：1 相信有更多市民帶寵物來西九

西九文化區管理局董事局主席陳智思指，渡輪過去4日試航期間，人及寵物比例約為1:1；由於西九文化區是寵物友善空間，相信設有同樣寵物友善的渡輪後，將有更多市民帶寵物來西九文化區。

西九文化區管理局董事局主席陳智思指，渡輪過去4日試航期間，人及寵物比例約為1:1。（洪戩昊攝）

陳美寶：西九渡輪將沉悶交通變成旅遊亮點

運輸及物流局長陳美寶則指，本港公共交通正積極推廣寵物友善，感謝西九渡輪配合政府寵物友善政策。她亦指，西九渡輪將沉悶交通變成旅遊亮點，盼能起示範作用，令其他交通營運商仿效。

運輸及物流局長陳美寶指，本港公共交通正積極推廣寵物友善，感謝西九渡輪配合政府寵物友善政策。（洪戩昊攝）

碼頭造價1.7億 實際收益數字難預計

西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀指，西九渡輪碼頭造價為1.7億元；而由於明日才開始正式營運，很難預計實際收益數字。她表示，局方特意在碼頭引入5個食物攤檔，希望吸引渡輪乘客消費，長遠希望可有盈餘。

西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀指，西九渡輪碼頭造價為1.7億元；而由於明日才開始正式營運，很難預計實際收益數字。（洪戩昊攝）

西九渡輪碼頭造價為1.7億元。（洪戩昊攝）

西九文化區管理局在碼頭引入5個食物攤檔，希望吸引渡輪乘客消費。（洪戩昊攝）