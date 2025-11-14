海關掃毒遇襲案 的士司機被控傷人 與另一男還押至明年1.23再訊
撰文：陳蓉
出版：更新：
海關上周四（6日）在土瓜灣定安大廈掃毒期間遇襲，3名關員遭斬傷，數名相關人士其後被捕。其中兩男子分別被控傷人及販運危險藥物等罪，案件今（14日）在九龍城裁判法院提堂。控方申請將案件押後至明年1月23日再訊，以索取政府化驗所報告獲批，期間兩名被告需還押。
被告胡𧙗銘（38歲，的士司機）被控1項有意圖而傷人罪及1項販運危險藥物罪，指他於2025年11月6日，在土瓜灣道定安大廈某單位意圖抗拒合法拘捕而非法及惡意傷害陳嘉駿、李少烽、連翹鋒；以及在同日同地非法販運危險藥物。
另一被告梁軒瑋（36歲，無業）則被控1項販運危險藥物罪，指他於2025年11月12日，在天水圍田廈路遊樂場對出非法販運危險藥物。
案件編號：KCCC3041/2025
