特區政府斥美國政客藉黎智英案干預香港事務　促立即停止政治操弄

特區政府今日（25日）發新聞稿，指美國國會參議院外交關係委員會有議員近日持續就黎智英涉及危害國家安全的案件，以及就其羈管安排說三道四，作出顛倒是非的評論，意圖妨礙司法公正，表示強烈不滿及反對。



政府總部。（資料圖片／羅君豪攝）

特區政府發言人指出，由於黎智英案所涉及的法律程序尚在進行中，任何人均不應評論有關案件以圖干預法院獨立進行審判，否則可能構成妨礙司法公正。當局敦促相關美國政客，尊重法治精神和司法獨立等基本準則，並立即停止上述卑劣政治操弄。

發言人續稱，懲教署重視在囚人士的安全及健康，不論在囚人士的身分、年齡和國籍，署方一直為其提供安全、人道、合適和健康的羈管環境。在早前的公開法庭聆訊中，代表黎智英的資深大律師向法庭表明，懲教院所為黎智英每日安排醫療檢查，且對黎智英在懲教院所內獲得的醫療服務沒有任何投訴。

發言人指，外部勢力和反華媒體對事實視而不見，繼續重複謊言和作出卑劣操作，必須直斥其非，並再次指出有關黎智英與其他囚犯中止交往的安排，一直是根據黎智英本人的意願，並由懲教署經考慮所有相關因素後依法安排的，反華勢力企圖藉黎智英被單獨監禁一事作出失實言論，攻擊特區政府，用心險惡。

發言人強調，香港特區會履行維護國家安全的責任，依法防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，同時依法保障香港市民的權利和自由，敦促所有外部勢力立即停止干預特區的內部事務和特區法院獨立行使的審判權。