全運會｜男子七欖港隊爭金　港球迷特意穿紅衣入場：香港好嘢呀！

香港男子七人欖球隊在全運會闖入決賽，今晚（14日）9時將在啟德主場館迎戰山東，力爭金牌。臨近開賽，有不少觀眾陸續進入主場館，有球迷穿上紅衣支持港隊。周先生及楊先生今屆全運沒觀看過其他比賽，今日特地因決賽而到場支持港隊，兩人更特意穿上紅色上衣，以示支持。被問及為甚麼特地穿紅衣，他們展示衫上的「香港好嘢」字樣，說：「好簡單咋嘛，香港好嘢呀！」



半小時比賽約9時半結束，港隊以26:19擊敗山東，為香港奪得今屆第四面金牌。



全運會七人欖球賽決賽11月14日傍晚在啟德體育園開波，不少觀眾在入場前先在場館外打卡。 （梁鵬威攝）

今日是七欖比賽第三日，共有8場比賽進行。最受矚目的男子決賽於晚上9時開賽，為全運七欖最後一場賽事。港隊暫時取得3金1銅，已是歷來最佳成績；若七欖隊今晚取勝，港隊將奪第四金，再改寫紀錄。

球迷周先生及楊先生今日特地因決賽而到場支持港隊，兩人更特意穿上紅色上衣，以示支持。被問及為甚麼特地穿紅衣，他們展示衫上的「香港好嘢」字樣，說：「好簡單咋嘛，香港好嘢呀！」

周先生（左）及楊先生特意穿上紅色上衣，以示支持。（洪戩昊攝）

周先生及楊先生特意穿上紅色上衣，背面展示「香港好嘢」字樣。（洪戩昊攝）

葉小姐（左）及陳小姐本身有打欖球，碰巧今日是周五晚上、翌日放假，加上又有港隊，所以決定入場支持。（洪戩昊攝）

欖球並非男士專利，現場亦有不少女士。葉小姐及陳小姐本身有打欖球，碰巧今日是周五晚上、翌日放假，加上又有港隊，所以決定入場支持。她們對港隊奪金表示樂觀，但並沒有特別預備打氣物品，會專心觀看比賽。

現場設有售票處，有零星觀眾現場購票。（洪戩昊攝）

羅先生（左）與友人一起入場。他們指由於票價便宜，加上是決賽，所以決定到場支持港隊。（洪戩昊攝）

比賽門票可以在網上購買，現場亦設有售票處，分人民幣100、200及300元3種，有個別觀眾現場購票，其中一名排隊人士羅先生與友人一起入場。他們說由於票價便宜，加上是決賽，所以決定到場支持港隊。他們亦指，港隊於分組賽已曾擊敗今日對手山東，所以對比賽十分有信心。

全運會七人欖球賽決賽11月14日在啟德體育園舉行，白衫港隊與藍衫上海進行名次賽，港隊擁有主場之利，不少觀眾展示支持他們的橫額。 （梁鵬威攝）

