全運會香港手球隊｜鋼門葉冠英退役結局完美　隊長謝永輝再逐亞運

全運會香港男子手球隊創下隊史以來最佳成績，香港手球隊教練許文邦、隊長謝永輝、門將葉冠英、中鋒郭斯鳴及隊長謝永輝等今早（14日）就接受電台訪問，分享備戰全運會辛酸，並感謝香港人的支持，希望日後手球隊有更多在室內手球場訓練的機會。



其中，葉冠英及郭斯鳴在全運會後退役，葉冠英指自己手球生涯「太過完美」，在最後一場比賽有一個「完美結局」；郭斯鳴則表示已無遺憾，未來希望成為教練，培訓年輕手球員；謝永輝則暫時會繼續至明年亞運會，亦將是他手球生涯中的第四個亞運會。



香港手球隊門將葉冠英（1號）在11月10日全運會銅牌戰上演港隊生涯最後一仗。（資料圖片/廖雁雄攝）

「唔算高」門將為全運會減重8公斤

身高1.86米葉冠英自言相比其他省隊門將「唔算高」，身形較瘦的他更指三個月前體重為88公斤，現在已降至80公斤，這讓他的靈活度大大提高。他解釋指，身形較龐大的龍門有其優勢，因覆蓋範圍較大，但要考慮靈活度，因此與教練許文邦商討後，決定減重。

全運會手球項目的香港隊由業餘球員組成，有球員為打全運會而不惜辭職。（資料圖片）

疫情期間曾退役創業 當時覺得「終有一日會返嚟」

葉冠英本是物理治療師，在疫情期間曾退役開始創業。他指當時因疫情，整個運動界別都在休息階段，自己亦已28歲，又已參加過全運會和亞運，因此決定退役。不過，他表示當時「覺得終有一日會返嚟」。直至今屆全運會，手球比賽在香港進行，葉冠英認為機會難得，因此決定放下工作，重返手球隊。

他續說，3年前開始積極備賽；搬去了啟德體育園附近，該區體育氣氛和活力令他有動力比賽。葉冠英又稱，在8至10月的大部分時間裡，都在北京進行特訓。

隊長謝永輝自言全隊最矮 司職中鋒靠撞 不停地進食增磅

隊長謝永輝則表示，自己是全隊最矮，身高沒有優勢，體重就是他的強項。他為比賽從71公斤增至82公斤，以避免過輕易被對手防守，為此不停地進食，特別是攝取蛋白質。被問到為何會選他為隊長時，他笑指應該是看領導能力，葉冠英則打趣道主角團隊的隊長由最矮的出任便會十分「熱血」。

許文邦說，他有建議葉冠英等球員控制體重，在手球比賽中，過輕可能輕易被對手防守。他曾參加過全運會，曾試過以80公斤及85公斤狀態出賽，如太輕「對手當你紙咁薄」，「一手拎返你出嚟」。談到球員放下工作全職投入比賽，許文邦指「從來冇叫球員唔好做嘢」，但要求他們出席所有訓練。他又說，有球員維持生計較困難，會做兼職，「如果唔係我哋就捱唔到今日㗎喇」。

他以隊員黃澤橋為例，他前一份職業是教師，2年前辭去教席後在社福機構任導師，最後亦辭職備戰全運會。黃澤橋更將婚期延後，指「唔使講啦全部嘢等全運之後先講啦」，最終在最後一場比賽後派「紅色炸彈」，下月便會與伴侶結為連理。謝永輝就說，自己本身是「Slasher」 (斜槓族) 「Slasher」，時間安排會先遷就比賽及訓練；晚上時段沒有安排工作，預留作訓練。他認為自己可平衡工作及訓練，其他隊員才算犧牲。

郭斯鳴指，他應是手球隊16人中體重最重，達108公斤，雖然希望能再重一點，但關節未能負擔。他負責中鋒，在比賽中經常會碰撞，而後衛則需要較多跳躍。郭斯鳴本從事保險行業，為準備全運會停工大半年，曾一度想傾向工作發展。許文邦說，當時不想郭斯鳴因工作無法訓練，於是在深夜加開一節訓練對方，亦同時向郭斯鳴分享過來人經驗，讓他想清楚未來是朝運動還是工作發展。

許文邦向他分享了以前作為手球運動員時，同時在馬會工作，負責拉馬，當時會在手球訓練後，因太累而在馬房睡覺，然後凌晨3時許起來工作，一人照顧3匹馬。謝永輝亦說，當時有跟郭斯鳴說，他過去從未缺席過一場比賽，為何當全運會手球賽在香港主場舉行時才想發展工作，又指對方如放棄一定會是畢生遺憾。郭斯鳴指反思了不少，又說今次全運會如「九星連珠」，賽事在香港主場進行，又在新建成的啟德體育園，最終選擇了手球。

郭斯鳴總結生涯感到無悔

全運會後，葉冠英、他的弟弟葉冠雄及郭斯鳴都會退役。郭斯鳴總結手球生涯時，表示感到無悔，「花咗大半世」，未來會考慮成為教練，教中小學生，自小培訓手球員。他又說在生涯最後「結果都係好」，因他們的大目標是全運會第四名，「攞牌係錦上添花」。

葉冠英則說，自己的手球員「太過完美」，10歲開始接觸手球，14歲成為港隊青年軍，18歲出賽亞運會，本以為沒有經歷過職業運動員的生活是遺憾，但這3年的經歷，令他覺得沒有成為職業運動員太好，因為那段日子太刻苦。

手球隊門將葉冠英的妻子帶同花束到場，為丈夫打氣。（資料圖片/廖雁雄攝）

葉冠英的太太曾表示，他在比賽最後守住了對手的一球，是他退役前的完美結局。葉冠英指，因自己在數月前的全國賽發揮不是很好，但今次比賽是他23年來發揮得最好的比賽，更是整個球隊表現最好的一次，最後一球擋到「叫有完美句號」，亦因此在最後一分鐘守門成功後，要向自己的手球生涯致謝。

謝永輝則說，自己本想退役，但球練只說讓他放假，目前應會繼續至明年在名古屋舉辦的亞運賽，亦會是他手球生涯中的第四個亞運會。對於香港人，他表示多謝他們支持；葉冠英則說香港觀眾令他感動，郭斯鳴該為從香港人身上感受到團結。

對於香港手球未來的發展，葉冠英提到，室內場館對於訓練非常重要，在內地室內場是基本需要。相比於室外場，室內場能夠避免受傷的風險且不會因為下雨等天氣因素而無法訓練。此外，室內場能夠更好地調節溫度，他說在秋天時會變成「閃避球」，因室外天冷，手會僵硬，守龍門時接球會疼痛。

謝永輝說，在備戰全運會的過程中，政府提供了很多支持，使他們可以有更多的室內場進行訓練。他希望未來能夠優先使用室內場，以提高訓練的質素。他又指，不會要求一個場館作基地，因可能令區內居民少了一個運動場，而且手球隊員不介意「走嚟走去」。謝永輝又透露，入隊要求之一是要懂得駕駛電單車，因為方便到不同場地練習或比賽。

不過，許文邦指駕駛電單車始終較危險，在測試賽前就痛隊員出意外受傷，最後需負傷上陣。他希望公共交通工可以為球員提供贊助或優惠，減輕他們的交通負擔。此外，他亦提到隊員很喜歡到一間連鎖快餐店用膳，因該快餐店可加雞柳等高蛋白質食物；笑道如對方可提供贊助，「咁就大家都快活喇」。