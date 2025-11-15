全運會｜馬拉松周六舉行　深圳灣口岸凌晨2時至上午11時禁止通行

全運會馬拉松比賽周六（15日）舉行，賽道途經深圳灣口岸。文化體育及旅遊局周五（14日）公布，深圳灣口岸的出入境通關服務將暫停，禁止旅客及車輛於賽事當日凌晨2時至上午11時進入口岸，市民及旅客可通過其他跨境口岸進出兩地，運輸署預料通往落馬洲／皇崗、文錦渡及香園圍口岸的道路車多繁忙，已與各營辦商協商，加強來往其他口岸的服務。



全運會統籌辦已協調各政府部門及機構向市民及旅客發放資訊，關愛隊將派員在當區視察情況，向有需要市民提供交通資訊及回應查詢。



深圳灣公路大橋、港深西部公路及廈村交匯處，11月15日凌晨2時至上午約11時將實施臨時管控。（資料圖片）

全運會馬拉松比賽跨越深港兩地 經深圳灣公路大橋和港深西部公路

第15屆全運會「中國電信盃」馬拉松比賽周六（15日）舉行。賽事以深圳灣公路大橋為紐帶，跨越深港兩地，是全運會歷史上首個跨境馬拉松賽事。比賽賽道全長42.195公里，其中香港段21.85公里，起點設於深圳灣體育中心，經深圳灣口岸進入香港，沿香港深圳灣公路大橋和港深西部公路向南跑至折返點，然後按相同路線折返深圳灣口岸，最終返回深圳灣體育中心終點。

全運會馬拉松比賽以深圳灣公路大橋為紐帶，跨越深港兩地。（資料圖片）

涉及邊境禁區範圍 香港賽段不設公眾觀賽區

賽事設男子及女子組，共71名運動員參加，男女子運動員分別佔38人及33人，當中包括香港運動員兩男三女。男子組賽事於上午7時出發，女子組賽事則上午7時30分出發。選手跑約兩公里即進入香港賽段，兩個組別在香港路段作賽時間約為兩小時。

由於部份馬拉松賽道涉及邊境禁區範圍，為免影響賽事舉行，做好賽事管理，香港賽段不設公眾觀賽區，市民可留意電視台的賽事轉播。

深圳灣口岸通關服務11月15日部份時段需暫停。（資料圖片）

深圳灣口岸通關服務周六部份時段需暫停

為配合賽事舉行，深圳灣口岸出入境通關服務（包括客運及貨車），上午部份時段需要暫停，深圳灣公路大橋及相關路段也實施臨時管控措施，市民和旅客須注意以下要點︰

深圳灣口岸凌晨2時至上午11時將禁止旅客及車輛進入，口岸的出入境通關服務將會暫停。同時深圳灣公路大橋、港深西部公路及廈村交匯處實施臨時管控措施，在此期間，元朗公路東行、元朗公路西行及廈村路所有車輛，禁止駛入深圳灣公路大橋、港深西部公路及廈村交匯處。

經深圳灣口岸來往香港和內地的跨境直通巴士、來往深圳灣口岸的本地專營巴士、專線小巴及的士將會暫停服務。（資料圖片）

原經深圳灣口岸跨境車 禁通行時段可經皇崗、香園圍或文錦渡管制站

．持有深圳灣口岸有效封閉道路通行許可證的跨境車輛，包括貨車、客車及私家車，在深圳灣口岸出入境通關服務暫停期間，可按相關口岸的通關服務時間，選擇改道落馬洲（皇崗）管制站、香園圍管制站或文錦渡管制站。上述特別安排將於深圳灣口岸重開後終止。

．經深圳灣口岸來往香港和內地的跨境直通巴士、來往深圳灣口岸的本地公共運輸服務，包括專營巴士、專線小巴及市區和新界的士，將會在上述時段暫停服務。有關營辦商已在各受影響路線的站點及網站張貼通告，通知受影響乘客。旅客應選擇其他跨境口岸前往深圳。

當局預計落馬洲／皇崗、文錦渡及香園圍口岸繁忙。（資料圖片／周令知攝）

料通往落馬洲／皇崗、文錦渡及香園圍口岸的道路車多繁忙

運輸署預計通往落馬洲／皇崗、文錦渡及香園圍口岸的道路，包括新田交匯處、新深路及落馬洲路等會車多繁忙，呼籲跨境私家車及其他駕駛人士，避免在有關時段駕車前往上述地區。

警方將視乎該區當時的交通情況部署適當人手，並在受影響的口岸和相關路段，實施相應的人流管制措施或特別交通安排。如遇到交通擠塞，駕駛者請保持忍讓及小心駕駛，遵從在場警務人員的指示。

旅客可使用其他來往香港與深圳的口岸。（資料圖片／黃浩謙攝）

全運會統籌辦已協調各政府部門及機構發放資訊

全國運動會香港賽區統籌辦公室已協調相關政府部門及機構，透過不同渠道向公眾、旅客和相關持份者，發放相關口岸通關和交通運輸安排資訊，包括流動應用程式「香港出行易」、各隧道及主幹道的可變信息顯示屏、港鐵站廣播、運輸署Agent T Facebook專頁。

此外，海事處已協調跨境渡輪營辦商，以便預先制訂往來深圳的渡輪服務的人手及班次安排。

關愛隊派員視察情況向市民提供協助

民政事務總署已透過地區網絡，包括區議會、各分區委員會和地區委員會、各青年委員會，以及地區服務及關愛隊，廣傳有關信息，包括在部分受影響的地方派發宣傳單張，以便居民及早知悉賽事當日的特別交通安排，從而提早計劃和調整行程。

在賽事當日，關愛隊將會派員在當區視察情況，以及為有需要的市民提供適切協助，例如提供公共交通安排資訊及回應查詢。

海關已通知運輸界 入境處及警方APP或社交平台更新資訊

香港海關已通知運輸業界當日的交通安排，盡量使用其他陸路口岸進出境。海關亦已於香港口岸的清關設施張貼告示，並在網頁及社交媒體協助提醒臨時交通管制安排。

入境事務處在賽事當日透過流動應用程式實時更新各口岸情況，旅客請於出行前先查閱深圳灣等陸路管制站的輪候過關狀況，以便更好計劃行程及減省排隊時間。而警方亦透過其社交媒體平台提醒公眾當日的臨時交通管制安排。

旅遊業機構已通知酒店及旅行社交通安排

旅遊事務署已透過酒店業的商會通知酒店業界，提醒住客有關特別交通安排，並已透過旅監局及旅議會通知持牌旅行代理商，在賽事當日避免帶領旅行團經過深圳灣口岸大橋。旅發局亦已通知業界夥伴，並把相關信息載於網頁，以方便旅客計劃行程。

全運會統籌辦發言人表示，全運會是國家最高水平賽事，今次賽事的安排需符合嚴格要求，以保障運動員安全。相關部門合力做好特別交通運輸安排，以減低對市民和旅客的影響。發言人並感謝市民和旅客的體諒，以及各部門及機構齊心協力落實安排。