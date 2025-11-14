全運會｜男子七欖港隊奪金　港隊粉絲勤觀賽終見證歷史時刻

全運會今晚（14日）舉行男子七人欖球決賽項目，港隊在啟德主場館以26:19擊敗山東，為香港奪得今屆全運會第4面金牌，創下隊史歷來最佳成績，也是首次在主場奪得金牌，並向山東一還12年前瀋陽全運會決賽的「落敗之仇」。



現場氣氛熾熱，港隊座擁主場之利，觀眾都為他們吶喊助威，甚至有長者感到緊張至極，在港隊一度落後期間，不斷揮舞毛巾打氣。至比賽結束後，有球迷對於見證歷史性時刻，更是難掩興奮的神情，「香港人支持香港隊！」



全運會七人欖球賽決賽11月14日在啟德體育園舉行，壓軸男子金牌賽由白衫港隊對戰紅衫山東隊，每當港隊得分，歡呼聲不絕。 （梁鵬威攝）

港隊座擁主場優勢 市民不斷揮舞毛巾為港隊打氣

全運會七欖項目踏入最後一日，共有8場比賽舉行，當中最受矚目的男子決賽今晚9時在啟德主場館壓軸舉行，即港隊座擁主場優勢。現場所見，市民不斷揮舞毛巾為香港運動員打氣，主持亦特別鼓勵觀眾高呼「香港」。

全運會七人欖球賽決賽11月14日在啟德體育園舉行，壓軸男子金牌賽由白衫港隊對戰紅衫山東隊，每當港隊得分，歡呼聲不絕。 （梁鵬威攝）

港隊領先後一度被山東隊反超前

不過港隊奪冠之路不容易，雖然上半場擁有12:0的領先優勢，惟山東隊展現驚人的韌力，更一度反超前12:14，隨後港隊重整旗鼓，最終以26:19擊敗山東，為香港首度奪得全運會的欖球金牌，並向山東隊一還12年前瀋陽全運會決賽的「落敗之仇」。

香港男子欖球代表隊11月14日全運會七人欖球賽奪得金牌，是今屆港隊首面團體賽金牌。 （梁鵬威攝）

香港男子欖球代表隊11月14日全運會七人欖球賽奪得金牌。球員到觀眾席傍與到來觀賽的市民握水和打卡。（梁鵬威攝）

長者一直揮舞着打氣毛巾︰心情緊張至極

隨着山東隊下半場比分愈追愈近，台上的市民都全神貫注觀看比賽。其中陳婆婆一直揮舞着打氣毛巾，她形容山東隊反超港隊時心情緊張至極，對港隊最終成功奪得首金感到開心，「梗係開心啦，我成場都有打氣㗎。」

周小姐首次在啟德主場館觀賽，對場地及觀賽體驗感到滿意。她又指，雖然港隊比分落後期間感到十分緊張，但她慶幸最終取得勝利，為港隊感到開心。

今次是周小姐第一次在啟德主場館觀賽，她對場地及整個觀賽體驗感滿意。（洪戩昊攝）

市民難掩興奮神情︰香港人支持香港隊！

攜同兒子到場觀賽的黃先生為港隊的忠實粉絲，除了七欖比賽外，他也親身觀看不同的比賽項目支持港隊，包括籃球等。對於親身見證港隊首次奪金的歷史時刻，他更是難掩興奮的神情，「香港人支持香港隊！」

七人欖球比賽為香港賽區第4個完成的項目，接下來仍有6個項目在港上演，包括籃球（男子22歲以下組）、高爾夫球、場地自行車、鐵人三項、擊劍及跨境田徑（馬拉松）。

能夠見證港隊首次在主場奪金的歷史時刻，黃先生難掩興奮。（洪戩昊攝）

