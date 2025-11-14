全運會｜港隊男子七人欖球奪金　羅淑佩：隊員團隊合作發揮至極點

全運會男子七人欖球賽今晚（14日）9時在啟德體育園主場館舉行，港隊以26:19擊敗山東，為港奪得今屆第四面金牌，文化體育及旅遊局局長羅淑佩盛讚欖球隊隊員表現優秀，把團隊合作發揮至極點，「我為他們的表現深感自豪！」



這面也是本屆港隊首面團體金牌，根據「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，欖球隊可得獎金150萬元。



▼11月14日 全運會七人欖球賽港隊勝出決賽奪得金牌▼



全運會七人欖球賽決賽11月14日在啟德體育園舉行，壓軸男子金牌賽由白衫港隊對戰紅衫山東隊，港隊以26:19擊敗山東。

全運會七人欖球賽決賽11月14日在啟德體育園舉行，壓軸男子金牌賽由白衫港隊對戰紅衫山東隊，每當港隊得分，歡呼聲不絕。

羅淑佩：對雙方球員精彩表現擊節讚賞

羅淑佩熱烈祝賀欖球運動員奪得男子七人制橄欖球金牌，「欖球隊隊員表現優秀，他們把團隊合作發揮至極點，並以非凡的拼勁和毅力，以全勝姿態為香港奪得金牌，我為他們的表現深感自豪！」

她又說：「相信今晚在啟德體育園主場館的每一位觀眾，都會對雙方球員的精彩表現擊節讚賞，全港市民也會為港隊球員的卓越成績而驕傲。」

（左起）房屋局局長何永賢、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、教育局局長蔡若蓮及律政司司長林定國入場觀看港隊奪金牌。（何永賢Facebook圖片)

何永賢、蔡若蓮及林定國入場觀賞 何：力量爆棚

房屋局局長何永賢、羅淑佩、教育局局長蔡若蓮及律政司司長林定國今晚入場觀看賽事。何永賢在社交媒體發文表示，恭賀香港隊奪冠，也感謝山東隊帶來精彩緊張的賽事。

何永賢說，今晚去到啟德場館，見到不少司局長都到了現場，她和常秘李佩詩、副局長戴尚誠一起為香港隊對戰山東隊的緊張時刻高呼打氣，「欖球比賽節奏明快、力量爆棚，每一個攔截、傳球、衝刺，都令大家時而屏息靜氣、時而激動喝彩。看到最後一分鐘，我們房屋局的成員都忍不住全部站起來打氣。見證賽事最終以19比26結束，香港隊勝出，大家的情緒又再高漲到忘形！」

蔡若蓮：給同學們的最生動教材

蔡若蓮今晚也和一班學生一同觀看比賽，她對港隊奪金形容「實在可喜可賀」，「這亦是給同學們的最生動教材：努力、合作、堅毅，能成就不凡。」她說，兩隊球員全力以赴，每一次進攻與防守都充分展現出堅毅不屈、團結協作的精神，表現令人驕傲。

蔡若蓮表示，今晚特別感受到現場觀眾的熱情支持，許多學生也有機會入場觀賽，親身體驗激烈的賽事和熱鬧的氣氛，從中領略運動員的體育精神，實屬難得。

教大校長李子建祝賀學生球員李卡度：全校師生與有榮焉

今晚上場的其中一位港隊球員李卡度為香港教育大學精英運動員學生。校長李子建向李卡度及全體隊員致以熱烈祝賀，「李卡度同學與香港男子七人欖球隊成員全力以赴，終奪桂冠，我們全校師生與有榮焉，倍感振奮。他們在賽場上展現出的體能、技術與靈活度，充分體現運動員堅韌不拔的體育風範，為所有教大學子樹立了榜樣。我衷心期待李同學未來繼續追逐夢想、綻放光芒。」

李卡度於教大就讀運動教練及管理社會科學碩士課程，在香港男子七人欖球司職傳接鋒。校方形容「李卡度在比賽中與隊友配合無間，一路過關斬將」。

全運會七人欖球賽決賽11月14日在啟德體育園舉行，壓軸男子金牌賽由白衫港隊對戰紅衫山東隊，每當港隊得分，歡呼聲不絕。 （梁鵬威攝）

全運會七人欖球賽決賽11月14日在啟德體育園舉行，壓軸男子金牌賽由白衫港隊對戰紅衫山東隊，氣氛高漲，有球迷展示香港區旗。 （梁鵬威攝）

全運會七人欖球賽決賽11月14日在啟德體育園舉行，壓軸男子金牌賽由白衫港隊對戰紅衫山東隊，每當港隊得分，現場觀眾即展示印有香港兩字的橫額。 （梁鵬威攝）

香港代表隊暫獲四金一銅獎牌 當中2個為團體賽奬牌

香港代表隊至今在十五運會帆船、自行車、網球、游泳和橄欖球項目共取得四金一銅，共五面獎牌。根據「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，個人項目金、銀、銅牌分別可獲75萬、37.5萬及15萬港元；團體項目金、銀、銅牌則獲150萬、75萬及30萬港元。

除了橄欖球，港隊尚奪得另一團體賽奬牌，是由港隊青年網球隊（王子夫、程銘燦、譚善恆、鄭肇致、朱鍇泓）獲得的銅牌，為香港創造歷史。

▼11月14日 球迷到啟德體育園觀看全運會七人欖球賽決賽▼



▼11月14日 港女子隊勝出全運會七人欖球賽事名次賽事第5名▼

