消防處2026年月曆續有消防員大騷肌肉　收益用於慈善　附預訂詳情

去年消防處推出「爆肌猛男月曆」在網上引起轟動，消防處2026年月曆似乎繼續走「肌肉型男」路線。根據宣傳影片，有7名消防員大方脫去上衣，在路上一字排開步伐整齊向前，展示力的表現。



新月曆限量發售，由即日起至12月9日接受預訂，每本售價100元，所有收益全數撥捐鄰舍輔導會以及匡智會。消防處介紹指︰「新月曆將展示消防處各職系的精選圖片，極具收藏價值，每個畫面都展現我哋守護香港嘅決心！」



消防處2026年慈善月曆由即日起至12月9日接受預訂。（消防處FB圖片）

消防處發布的宣傳影片中，有7名消防員背靠消防車，大方脫去上衣，在路上一字排開邁着整齊的步伐，展示力的表現。（消防處宣傳影片截圖）

月曆每本$100 收益全數撥捐兩間慈善機構

消防處公布，2026年慈善月曆限量發售，由即日起至12月9日接受預訂，每本售價100元，付款方式僅接受轉數快，發貨日期為12月15日至19日。市民可選擇到消防處總部大廈，或是順豐速運到付方式領取。購買詳情按此

消防處會扣除印刷成本，將義賣所有收益全數撥捐至鄰舍輔導會以及匡智會。「新月曆將展示消防處各職系的精選圖片，極具收藏價值，每個畫面都展現我哋守護香港嘅決心！」

消防處發布的宣傳影片中，有消防員做掌上壓、抬着消防喉管、拿着機器從瓦礫中步向鏡頭等。（消防處宣傳影片截圖）

義賣詳情

預訂：11月15日至12月9日

發貨：12月15日至12月19日

售價：每本港幣$100

付款方式：只限轉數快（FPS）



領取方式（二選一）

（一）親臨消防處總部大廈領取

（二）順豐速運（到付方式）



消防處月曆2025



宣傳影片有7名消防員赤裸上身展示力的表現

澳洲及台灣等地消防處，每年出版的月曆都附帶赤裸上身的消防員相片，香港消防處去年也跟隨世界潮流，推出「爆肌猛男月曆」，當時在網上引起轟動。

消防處早前上傳的宣傳影片分享慈善月曆拍攝花絮，明年月曆似乎繼續走「型男型女」路線。影片中多名消防員及救護員等拿着告示牌，宣傳12月7日的立法會選舉，呼籲市民投票。隨後有消防員做掌上壓、抬着消防喉管、拿着機器從瓦礫中步向鏡頭等。除了消防員，多名救護車救護人員、調派中心人員等亦參與拍攝。

影片尾聲有7名擁有健碩身型的消防員，背靠消防車，大方脫去上衣，在路上一字排開向前邁步，展示力的表現。

消防處發布的宣傳影片中，有消防員做掌上壓、抬着消防喉管、拿着機器從瓦礫中步向鏡頭等。（消防處宣傳影片截圖）

消防處月曆2024


