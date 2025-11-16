消防處2026年月曆續有消防員大騷肌肉 收益用於慈善 附預訂詳情
去年消防處推出「爆肌猛男月曆」在網上引起轟動，消防處2026年月曆似乎繼續走「肌肉型男」路線。根據宣傳影片，有7名消防員大方脫去上衣，在路上一字排開步伐整齊向前，展示力的表現。
新月曆限量發售，由即日起至12月9日接受預訂，每本售價100元，所有收益全數撥捐鄰舍輔導會以及匡智會。消防處介紹指︰「新月曆將展示消防處各職系的精選圖片，極具收藏價值，每個畫面都展現我哋守護香港嘅決心！」
月曆每本$100 收益全數撥捐兩間慈善機構
消防處公布，2026年慈善月曆限量發售，由即日起至12月9日接受預訂，每本售價100元，付款方式僅接受轉數快，發貨日期為12月15日至19日。市民可選擇到消防處總部大廈，或是順豐速運到付方式領取。購買詳情按此
消防處會扣除印刷成本，將義賣所有收益全數撥捐至鄰舍輔導會以及匡智會。「新月曆將展示消防處各職系的精選圖片，極具收藏價值，每個畫面都展現我哋守護香港嘅決心！」
義賣詳情
預訂：11月15日至12月9日
發貨：12月15日至12月19日
售價：每本港幣$100
付款方式：只限轉數快（FPS）
領取方式（二選一）
（一）親臨消防處總部大廈領取
（二）順豐速運（到付方式）
▼消防處月曆2025▼
宣傳影片有7名消防員赤裸上身展示力的表現
澳洲及台灣等地消防處，每年出版的月曆都附帶赤裸上身的消防員相片，香港消防處去年也跟隨世界潮流，推出「爆肌猛男月曆」，當時在網上引起轟動。
消防處早前上傳的宣傳影片分享慈善月曆拍攝花絮，明年月曆似乎繼續走「型男型女」路線。影片中多名消防員及救護員等拿着告示牌，宣傳12月7日的立法會選舉，呼籲市民投票。隨後有消防員做掌上壓、抬着消防喉管、拿着機器從瓦礫中步向鏡頭等。除了消防員，多名救護車救護人員、調派中心人員等亦參與拍攝。
影片尾聲有7名擁有健碩身型的消防員，背靠消防車，大方脫去上衣，在路上一字排開向前邁步，展示力的表現。
▼消防處月曆2024▼