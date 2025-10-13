消防處副處長黃鎮業退休　汶川大地震領隊救援　寄語後輩凡事用心

消防處副處長（行動）黃鎮業將於明日（14日）開展退休前休假，同日他將踏入58歲之齡。回顧31年消防工作生涯，他說收穫良多，十分感恩，曾處理火警調查、緊急救護服務管理等工作。



他憶述印象最深經歷，包括汶川大地震及牛頭角迷你倉大火救援，認為消防工作很有意義，寄語後輩：「凡事做咩都好，都係要用心，你用心做每一件事，就自然會得到一個好嘅結果」。



服務消防處31年、消防處副處長（行動）黃鎮業將於明日（14日）開展退休前休假。（董素琛攝）

2008年7月，時任國家副主席習近平（前排左一）會見香港特別行政區參與四川地震救援行動的特別搜救隊，並與時任助理消防區長、特別搜救隊隊員黃鎮業（前排右一）握手。（消防處提供圖片）

2024年9月，消防處副處長（行動）黃鎮業在消防及救護學院主持消防處結業會操。（消防處提供圖片）

2008年率領20名隊員前往汶川救災

2008年，四川阿壩州汶川縣映秀鎮附近發生8.2級大地震，逾6.9萬人死亡、逾1.7萬人失蹤，是中國傷亡最慘重的地震之一。當年黃鎮業作為助理消防區長，率領第二批特別搜救隊，共20名隊員前往災區協助救災，是他首次參與出外救援行動。

他說，對接到授命一刻，「個心入面就希望，嚟緊我到底有啲咩要準備，有啲咩要諗，有啲咩要安排，先至可以令我嘅工作做得好啲。」

倒塌樓現場搜救突然有餘震 幸好同事及時走出來

黃鎮業憶起行動中最危險一刻，「我哋試過有一次係個塌樓現場，同事做緊入咗去，瓹咗入去，已經係個塌樓，因為當時成座樓好似一個『pancake』（班戟）咁搭埋咗一齊㗎啦，同事入咗去做緊搜救，跟住發生餘震」，幸好同事能及時走出建築物。

他並指，團隊為避免被掉落物件壓傷，晚上要到無瓦遮頭地方睡覺，「咁瞓嘅時候呢，你嘅感覺有啲似係瞓咗係個電梯入面，但個電梯係度郁緊，耐唔耐就會有啲震動，你係會感受到嘅。」

2名消防員迷你倉大火殉職 「心情非常之差」同時要盡快撲滅大火

2016年，淘大工業村迷你倉發生四級火警，大火焚燒108小時，導致兩名消防員殉職。黃鎮業說，得知同事犧牲的一刻「心情非常之差」，「始終同事係執行職務上面出咗事嘅話呢，呢個係我自己好唔想見到嘅。」他指其中一位犧牲同事是消防救護學院學員，令當年身為副院長的他「心情更加複雜」。惟儘管如此，他仍需盡快撲滅大火，處理「手頭上最大難題」。

黃鎮業於今年獲選為香港工程師學會消防分部主席，稱退休後將會用更多時間推廣消防工程學。臨別一刻，他說感謝多年來同事的包容、家人的配合，形容消防工作有意義，為他帶來莫大滿足滿。他又寄語後輩：「凡事做咩都好，都係要用心，你用心做每一件事，就自然會得到一個好嘅結果」。