張家朗出戰全運會劍擊｜大批粉絲入場觀戰　小劍手冀代港出賽

全運會男子花劍個人賽事今日在啟德體育園上演，下午有大批市民入場觀戰，為張家朗、蔡俊彥、梁千雨三名港將打氣。有正在學花劍的小朋友見到偶像主場出戰都表示興奮，又稱希望未來可以代表港隊出賽。有市民則自製應援物在場派發，稱希望讓更多人認識港隊。



「劍神」張家朗今日出戰全運會劍擊賽，啟德體藝館幾乎爆滿，不少市民忘情打氣。（林遠航攝）

張家朗不敵福建代表 出戰銅牌賽

全運會男子花劍個人賽事今日在啟德體藝館舉行，小組賽上午上演，張家朗、蔡俊彥、梁千雨都順利過關，梁千雨、蔡俊彥分別在32強及8強出局，張家朗則四強不敵福建代表，稍後將出戰銅牌賽。賽事的全日門票早前已售罄，體藝館繼上周手球賽事後，下午再次變為港隊主場，每當有港將得分，現場氣氛𣊬間變得雷動，「阿朗」、「Ryan」各有呼聲。

張家朗（左）四強不敵福建代表。（梁鵬威攝）

蔡俊彥（左）在8強出局。（梁鵬威攝）

12歲的許小朋友與陳小朋友身穿劍擊學校的制服到場，二人大讚八強賽事精彩，戰況緊湊亦令他們覺得緊張，陳又指見到偶像主場出戰覺得興奮，許則稱希望拿到簽名。

兩位小朋友早前曾在世界盃香港站在亞博館入場觀賽，他們都表示較喜歡體藝館，認為有較多觀眾，氣氛亦較好。他們又稱，希望未來可以代表港隊出賽。

許小朋友與陳小朋友稱，希望未來可以代表港隊出賽。（林遠航攝）

Janssi制作了100份應援物在場內派發。（林遠航攝）

不願上鏡的Janssi是張家朗的粉絲，特意與其他港隊支持者訂造了一百份應援物品，稱希望讓更多人認識花劍隊；未到四強已經派光。Janssi過往曾到海外觀賽，亦到過亞博館，稱體藝館座位多，氣氛較好，交通又較方便，較喜歡啟德，但不論哪一個場館，都希望香港可舉辦更多大型賽事。

談到港隊表現，她表示很開心傷後復出的張家朗能打入四強，又認為梁千雨、蔡俊彥雖然出局，但對手都是國際賽常客，故仍滿意他們的表現。