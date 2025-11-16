張家朗全運會劍擊奪銅　小朋友仍開心︰體育精神更重要

全運會男子花劍個人賽事今日（16日）在啟德體育園上演，四強落敗的港隊代表張家朗晚上轉戰銅牌賽，大勝對手15：2，成功贏得生涯首面全運會個人獎牌。有入場觀眾認為張家朗已盡全力，為對方取得銅牌感到開心。



「劍神」張家朗今日出戰全運會劍擊賽，啟德體藝館幾乎爆滿，不少市民忘情打氣。（林遠航攝）

張家朗成功贏得個人生涯首面全運會獎牌。（梁鵬威攝）

四強落敗的港隊代表張家朗在銅牌戰對以個人名義出賽的曾昭然，除了開局先失一分，之後再無落後，不消一局時間，便大勝對手15：2。賽後張家朗向觀眾鞠躬表示感謝，全場掌聲雷動。

張家朗除了開局先失一分，之後再無落後。（梁鵬威攝）

張家朗（左）四強不敵福建代表。（梁鵬威攝）

11歲的馮小朋友今日與父母特地入場支持張家朗，稱不會因為對方四強出局感到不開心，因為對方已盡全力，體育精神才是最重要，滿意偶像表現。今次是他首次親身觀看劍擊比賽，他稱好開心，感到刺激和興奮，又期望未來香港能舉辦更多大型運動會。馮母則表示，雖然張家朗「失手」四強飲恨，但認為他已盡力，亦為對方取得銅牌感到開心。

馮小朋友稱，不會因為對方四強出局感到不開心，因為對方已盡全力，體育精神才是最重要，滿意偶像表現。（林遠航攝）

陳先生四強賽後無奈表示，「無辦法啦，始終我哋都要跟返裁判嘅」，對港隊未能更進一步感可惜。（林遠航攝）

四強戰尾段張家朗落後期間，張家朗與對手多次互相擊中亮「雙燈」，但裁判大部分都判對手得分，現場觀眾一度向裁判發出噓聲。陳先生在四強後無奈表示，「無辦法啦，始終我哋都要跟返裁判嘅，同埋我哋都要有體育精神啦」，對於港隊有張家朗及蔡俊彥兩位高排名選手但未能更進一步感到可惜。他又表示，會繼續支持香港運動員，未來會繼續為他們加油。