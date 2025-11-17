2宗食河豚中毒涉3女子　57歲婦香港仔舢舨買河豚在家烹煮

衞生署衞生防護中心今日（17日）公布兩宗進食河豚中毒個案。首宗個案涉及兩名女子，年齡分別31歲和52歲，她們昨日（16日）自行在家烹煮和進食由朋友捕獲的河豚，現時分別在律敦治醫院及東區醫院留醫；第二宗個案涉及一名57歲女子，她昨日在香港仔碼頭一艘舢舨上購買河豚，自行在家烹煮和進食，今日在瑪麗醫院治療。



中心表示3名病人情況穩定，兩宗個案無流行病學關連。



河豚毒素是一種毒性強烈的水溶性神經毒素，可影響中樞神經系統，需專業人士處理。（中通社）

首宗個案自行在家烹煮由朋友捕獲河豚 2人吃後手腳麻痺、頭暈

衞生防護中心公布，正調查兩宗懷疑與進食河豚有關的中毒個案。首宗個案涉及兩名女子，年齡分別31歲和52歲，她們昨日（16日）自行在家烹煮和進食由朋友捕獲的河豚，約兩小時後出現手腳麻痺、噁心、頭暈及四肢乏力，其後今日到醫院求醫，現時分別在律敦治醫院及東區尤德夫人那打素醫院留醫。

第二宗個案在香港仔碼頭一艘舢舨上購買河豚

第二宗個案涉及一名57歲女子，她昨日在香港仔碼頭一艘舢舨上購買河豚，自行在家烹煮和進食，約4小時後出現四肢麻痺、頭暈、嘔吐及腹瀉，其後今日前往瑪麗醫院急症室求醫，需留院治療。中心已將有關個案轉介食物環境衞生署跟進。

目前三名病人目前情況穩定。初步調查未發現兩宗個案有流行病學關連。

第二宗個案病人在香港仔碼頭一艘舢舨上購買河豚。（資料圖片）

河豚毒素不會在烹煮中分解 嚴重可致命 現無藥可解

衞生防護中心指，河豚毒素是一種毒性強烈的水溶性神經毒素，可影響中樞神經系統。河豚毒素主要集中於河豚的肝臟、生殖腺、皮膚等器官，由於是一種耐熱毒素，不會在烹煮、風乾或冷藏過程中被分解。

河豚毒素中毒可影響呼吸及血液循環系統，嚴重可能會致命。現時並沒有已知的解毒劑或抗毒素可分解河豚毒素。中心建議市民應避免購買及自行宰洗河豚或不知名魚類作膳食用途，以預防河豚毒素引致的食物中毒。