化學博士K Kwong鄺士山認大圍站偷拍裙底　案押後至12.1判刑

化學博士鄺士山（K Kwong）涉嫌在大圍站扶手電梯偷拍女子裙底，案件今（17 日）在沙田裁判法院再提訊，鄺承認一項偷拍罪，署理主任裁判官鄭紀航把案押後至12月1日判刑，以候鄺的社會服務令及感化報告，鄺准以原有條件保釋。



被告鄺士山（ 66 歲，退休人士），承認一項非法拍攝或觀察私密部位罪，指他於 2024 年 2 月 14日，在港鐵大圍站 17 號扶手電梯，偷拍 女事主X 的私密部位。

鄺士山承認在大圍站偷拍候判。（資料圖片）

大圍站扶手電梯偷拍

案情指，鄺與事主當日在大圍站乘搭上行扶手電梯到 3 號月台，鄺站在事主的右後方，被告曾手持手機鏡頭向著事主的裙底，但遭事主發現，事主追問鄺是否正在拍攝，鄺變得緊張並打算離開，其後被他人截停。鄺被捕後在警誡下稱：「唔知咩情況影低。」警方其後在鄺的手機找出 10秒的涉案片段，事主認出她是片中人。

辯方求情指，被告初犯、背景良好。鄭官決定先為鄺索取報告，但提醒他不排除會判監。

STCC3395/2025