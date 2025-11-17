化學博士K Kwong鄺士山認大圍站偷拍裙底 案押後至12.1判刑
撰文：郭顥添
出版：更新：
化學博士鄺士山（K Kwong）涉嫌在大圍站扶手電梯偷拍女子裙底，案件今（17 日）在沙田裁判法院再提訊，鄺承認一項偷拍罪，署理主任裁判官鄭紀航把案押後至12月1日判刑，以候鄺的社會服務令及感化報告，鄺准以原有條件保釋。
被告鄺士山（ 66 歲，退休人士），承認一項非法拍攝或觀察私密部位罪，指他於 2024 年 2 月 14日，在港鐵大圍站 17 號扶手電梯，偷拍 女事主X 的私密部位。
大圍站扶手電梯偷拍
案情指，鄺與事主當日在大圍站乘搭上行扶手電梯到 3 號月台，鄺站在事主的右後方，被告曾手持手機鏡頭向著事主的裙底，但遭事主發現，事主追問鄺是否正在拍攝，鄺變得緊張並打算離開，其後被他人截停。鄺被捕後在警誡下稱：「唔知咩情況影低。」警方其後在鄺的手機找出 10秒的涉案片段，事主認出她是片中人。
辯方求情指，被告初犯、背景良好。鄭官決定先為鄺索取報告，但提醒他不排除會判監。
STCC3395/2025
港大生宿舍浴室偷拍兩男達39分鐘 稱對男性身體感興趣 判感化令貨車司機涉自修室內偷拍女子裙底 還押至明年1月再訊教大女學生稱宿舍沖涼遭偷拍 校方已報警︰絕不容忍侵犯隱私行為男教師涉中環站扶手電梯偷拍女子私密處 案押後至10.28再訊男地勤認偷拍空姐裙底30秒 被捕稱因為空姐靚 判社服令160小時有前科男子IFC再偷拍裙底被裁獲 認有偷窺症先兆 判囚3星期