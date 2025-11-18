5200萬六合彩頭獎周四晚攪珠 即睇五大熱門號碼 3個攪出逾500次
撰文：倪清江
出版：更新：
六合彩自本月4日星期二「幸運二金多寶」攪珠後，至今晚（18日）連續六期無幸運兒中頭獎，多寶累積至4,310萬元，馬會預計周四（20日）晚攪珠，如10元一注獨中，可得5,200萬元巨額橫財。
累計攪出最多次數五個號碼依次為30號、49號、24號、22號、13號，當中首三個都攪出超過500次；六大冷門號碼依然不變，19號「穩當」倒數第一，其後為41號，23號和25號均為第三冷門，5號及43號則同列尾五。
▼11月4日 六合彩「幸運二金多寶」攪珠▼
+3
馬會公布，今晚攪珠頭獎無人中；二獎有4注中，每10元一注派彩722,740元；三獎有231.2注中，每10元一注派彩33,340元。
▼2023年6月24日5200萬頭獎六合彩 北角馬寶道投注站情況▼
累計攪出最多次數五個號碼：30、49、24、22、13
49個號碼累積攪出次數，截至今晚攪珠，共有三個號碼攪出超過500次，「一哥」仍然是30號，共出現510次，但只領先49號多3次；排第三位為24號，維持攪出502次；第四位為22號，攪出496次；第五位為攪出491次的13號。
六大冷門號碼依次不變：19、41、23、25、5、43
19號以攪出429次居尾，續為最冷門號碼，其次為41號（攪出437次）、23號及25號排尾三，均攪出439次，5號及43號以攪出444次排尾五位。
屯門市廣場投注站售出多一張頭奬彩票 威脅中環士丹利街投注站地位
截至6月30日，今年上半年內有兩個運投注站共售出三張六合彩頭奬彩票，當中上水石湖墟投注站賣出兩張，累計增至35張，與九龍灣德福及大埔廣場投注站並列第七位。
餘下一張出自屯門市廣場投注站，累計有45張，比最旺的中環士丹利街投注站只少兩張，而丹利街投注站仍以售出47張六合彩頭奬彩票居榜首。
▼10月6日 六合彩中秋金多寶攪珠▼
+4
六合彩結果｜幸運二金多寶頭獎2注中 瓜分6800萬 即對攪出號碼六合彩幸運二金多寶11.4攪珠 頭獎料達6800萬 即睇5大熱門號碼六合彩結果｜頭獎一注獨中派彩5156萬 即睇7個攪出號碼六合彩結果｜中秋金多寶1.5注中瓜分8200萬 即對7個攪出號碼六合彩中秋金多寶｜尖沙咀投注站現人龍 稱中獎捐出部份分享快樂樺加沙颱風｜馬會公布周二六合彩無攪珠 周三跑馬地夜馬賽事取消