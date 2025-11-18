5200萬六合彩頭獎周四晚攪珠　即睇五大熱門號碼　3個攪出逾500次

六合彩自本月4日星期二「幸運二金多寶」攪珠後，至今晚（18日）連續六期無幸運兒中頭獎，多寶累積至4,310萬元，馬會預計周四（20日）晚攪珠，如10元一注獨中，可得5,200萬元巨額橫財。



累計攪出最多次數五個號碼依次為30號、49號、24號、22號、13號，當中首三個都攪出超過500次；六大冷門號碼依然不變，19號「穩當」倒數第一，其後為41號，23號和25號均為第三冷門，5號及43號則同列尾五。



▼11月4日 六合彩「幸運二金多寶」攪珠▼



+ 3

馬會公布，今晚攪珠頭獎無人中；二獎有4注中，每10元一注派彩722,740元；三獎有231.2注中，每10元一注派彩33,340元。

11月18日六合彩派彩結果。(馬會網頁截圖)

▼2023年6月24日5200萬頭獎六合彩 北角馬寶道投注站情況▼



累計攪出最多次數五個號碼：30、49、24、22、13

49個號碼累積攪出次數，截至今晚攪珠，共有三個號碼攪出超過500次，「一哥」仍然是30號，共出現510次，但只領先49號多3次；排第三位為24號，維持攪出502次；第四位為22號，攪出496次；第五位為攪出491次的13號。

六合彩截至11月18日各號碼攪出次數統計，30號（攪出510次）及49號（攪出507次）佔首兩席位。 （馬會網頁圖片）

六大冷門號碼依次不變：19、41、23、25、5、43

19號以攪出429次居尾，續為最冷門號碼，其次為41號（攪出437次）、23號及25號排尾三，均攪出439次，5號及43號以攪出444次排尾五位。

截至6月30日累計售出頭獎彩票的十大幸運投注站。（馬會網頁圖片）

屯門市廣場投注站售出多一張頭奬彩票 威脅中環士丹利街投注站地位

截至6月30日，今年上半年內有兩個運投注站共售出三張六合彩頭奬彩票，當中上水石湖墟投注站賣出兩張，累計增至35張，與九龍灣德福及大埔廣場投注站並列第七位。

餘下一張出自屯門市廣場投注站，累計有45張，比最旺的中環士丹利街投注站只少兩張，而丹利街投注站仍以售出47張六合彩頭奬彩票居榜首。

▼10月6日 六合彩中秋金多寶攪珠▼

