日本地震恐慌終結　10月遊日港人19.6萬　內地71.6萬按年爆升23%

日本自今年不斷傳出大地震謠言，打擊港人赴日旅遊信心，日本旅遊觀光局今日（18日）公布最新10月份數據，訪日港人錄得19.6萬人次，較去年10月只少近3,000人次，即按年跌1.4%，不過相比今年暑假的「恐慌」，按年跌幅已縮窄至接近持平，謠言的影響可謂宣告終結。當局分析，去年香港重陽節與周末相連，假期長達3日，今年則只得一日，估計訪日數字因而不及去年。

內地方面，由於日本首相高市早苗月初在國會發表的涉台言論，觸發中日關係緊張，多間航空公司取消部份日本航班。10月份期間中日關係仍未緊張，內地旅客錄71.6萬人次，在各國中排第二，按年升22.8%。



內地方面，由於日本首相高市早苗月初在國會發表的涉台言論，觸發中日關係緊張，多間航空公司取消部份日本航班。10月份期間中日關係仍未緊張，內地旅客錄71.6萬人次，在各國中排第二，按年升22.8%。



今年首10個月外國旅客訪日人次達3554.7萬，按年升17.7%，只有香港成為「逆市奇疤」錄得跌幅。（資料圖片）

10月份訪日港人錄得19.9萬人次，較去年10月的19.6萬，仍減少近3,000人次。（資料圖片）

10月份訪日港人錄19.6萬人次 按年跌1.4%

日本今年初不斷傳出大地震預言，打擊港人遊日信心，訪日港人曾按年連跌多個月，經過「恐慌七月」後，跌幅開始逐步縮窄。根據日本政府觀光局最新數據，10月份訪日港人錄得19.9萬人次，較去年10月的19.6萬人次，只少近3,000人次。只有3個國家或地區錄得跌幅，分別是泰國跌4.8%，新加坡跌4.5%，以及香港跌1.4%。

不過，今年首10個月外國旅客訪日人次達3,554.7萬，各國及地區平均按年升17.7%，只有香港錄得跌幅，較去年同期下跌7.0%。

今年10月份總訪日旅客人次為389.6萬。（資料圖片）

10月份總訪日旅客人次389.6萬 按年升17.6%

今年10月份總訪日旅客人次為389.6萬，相比去年的331.2萬，按年升17.6%。首5位依次序為韓國、內地、台灣、美國及香港；升幅最高的國家分別是俄羅斯及印度，錄得升幅91.7%及35.4%。

2023年10月份訪日港人僅17.9萬 地震謠言宣告終結？

翻查資料，新冠疫情結束後的2023年，當時旅遊業重新復蘇，10月份港人遊日人數只得17.9萬。即剛剛的10月份已較2023年同期高9.5%，較去年同期也接近持平，即謠言帶來的負面影響可謂宣告終結。

日本政府觀光局︰去年香港重陽節假期長達三日

日本政府觀光局則分析指，儘管10月份有來自香港的郵輪靠岸，惟去年香港的重陽節與周末相連，假期長達3日，今年則只得一日，估計訪日數字因而不及去年。

2025年10月份訪日旅客數據。（日本政府觀光局文件截圖）

10月份內地旅客71.6萬人次 各國排第二 按年升22.8%

內地方面，雖然日本首相高市早苗月初在國會發表的涉台言論，觸發中日關係緊張，多間航空公司已取消部份日本航班。不過10月份期間中日關係未開始緊張，因此高達71.6萬人次遊日，在各國及地區中排第2位，僅次於韓國，按年升22.8%。

10月份訪日旅客人次最高的首5位國家或地區，依次序為韓國、內地、台灣、美國及香港。（資料圖片）

日本政府觀光局︰受專於國慶節中秋節及航班數量增

日本政府觀光局則分析指，由於航班座位數目增加，包括福州至成田及上海至成田航線，同時國慶節和中秋節假期的影響，估計訪日人數因而超出去年同期。