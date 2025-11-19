科大醫學院｜未來25年斥資逾70億　校方：財政基礎穩健有信心應付

香港科技大學獲批准開辦本港第三間醫學院，首批50個醫科生料2028年入學。科大今日召開記者會交代落實安排，校長葉玉如表示，醫學院團隊招募工作已經開始，現時有6位臨床教授到任，36位海內外資深學者已簽署加盟意向書，對招聘工作有信心。



至於收生要求，葉玉如指，科大以第二學位收生的定位非常清晰，務求與現存兩間醫學院「錯位發展」，希望初期招收具備生物科學背景的學生，未來則是擁有人工智能、人文科學背景學生入讀。至於教學醫院安排，她指，科大未來兩周會與政府簽署諒解備忘錄，並落實選定教學醫院。



科大與政府出資比例近乎一比一，葉玉如指，未來25年會投入超過70億元支持醫學院發展。校董會主席沈向洋表示，科大財政基礎穩健，有充分儲備，有很大信心財政上可應付



科大今日舉行記者會，公布有關第三間醫學院的落實安排。（羅國輝攝）

科大校長葉玉如透露，醫學院團隊招募工作已經開始，現時有6位臨床教授到任，對招聘工作有信心。（羅國輝攝）

作為過渡設施的醫學院大樓選址位於現時清水灣校園內鄰近鄭裕彤樓的網球場及露天停車場。（羅國輝攝）

參考頂尖國際醫學院課程 稱為香港「量身訂造」

政府昨日公布，批准香港科技大學開辦本港第三間醫學院，目標2028年取錄首批50個第二學位醫科生，首屆畢業生2032年起實習。科大校長葉玉如表示，醫學院課程參考了頂尖國際醫學院，為香港「量身訂造」，目標為學生提供具活力的創新科技氛圍、培養具備臨床實力並擁抱科技的新一代醫生，塑造醫學的未來。

她又表示，未來25年會投入超過70億元支持醫學院發展；科大校董會主席沈向洋則指，科大財政基礎穩健，有充分儲備，有很大信心財政上可應付。

已聘用6位臨床教授 創院院長條件須對中國有認識

談到招募工作，葉玉如指，醫學院團隊已經見到雛形，目前已經有6位臨床教授加盟，並有36位海內外資深學者已簽署加盟意向書，對招攬教學人才非常有信心，科大將進行全球招聘。她說創院院長要有管理醫院及醫學教育經驗，並要對中國和香港有認識。六位臨床教授當中，包括前澳洲國立大學健康與醫學學院院長Russell Gruen，他現時為科大副教務長（健康與醫學科學），今年三月履新。

至於醫學院取錄的學生背景，葉玉如指，成立初期，會傾向招收有生物科學背景的學生，未來則希望收取有人工智能或人文科學背景的學生，科大就此會有計劃。被問到除了第二學位，會否新增第一學位課程，她說現有兩間大學的醫學院都以第一學位為主，收取非常優秀的學生，而科大錯位發展的定位非常清晰。

未來兩周與政府簽備忘錄 落實教學醫院

至於教學醫院安排，葉玉如指，科大未來兩周會與政府簽署諒解備忘錄，並落實選定教學醫院。科大校董會顧問小組主席、醫管局前主席梁智鴻則表示，在牛潭尾教學醫院落成前，會以其他公立醫院作為教學醫院，又指醫管局有很多全科醫院，對此不擔心。

科大校董會顧問小組主席梁智鴻表示，在牛潭尾教學醫院落成前，會以公立醫院作為教學醫院。（羅國輝攝）

非本地生須在港實習 無強制留港執業或科研

被問到非本地生是否必須到港完成課程，葉玉如笑言遙距課程「難度非常之高」，因為學生必先臨床經過實習才可畢業，惟非本地生未來會否在港執業或從事科研工作，葉強調「無強制呢回事」，但強調有信心非本地生完成課程後留港機會非常之高。

醫衞局局長盧寵茂稱，希望第三間醫學院的學生能同時是醫生和科學家，但現時醫生人手面對挑戰，學生畢業後又會否要求臨床執業？葉玉如指無相關要求，強調會相信及支持學生的選擇。梁智鴻則指，舉例中大校長盧煜明、港大微生學系講座教授袁國勇亦曾是臨床醫生，現時均投身科研，強調科研亦是本港醫療發展的重要一環。

科大校董會主席：有充份儲備 咁多年無借錢、無爭錢

被問到科大的注資數目，科大校董會主席沈向洋說，科大於建議書中提出會投入70多億元建設醫學院，而科大財政基礎穩健，有充份儲備，「係香港咁多間公立學校入面，除咗港大同中大之外，我哋係最充分。我哋咁多年都無借錢、無爭錢」，有很大信心財政上可應付。

葉玉如其後補充，在北部都會區牛潭尾長遠校舍落成前，科大將自資超過20億港元，在清水灣校園內興建一棟醫學院大樓，作為過渡設施。科大表示，選址會位於現時校園內鄰近鄭裕彤樓的網球場及露天停車場。至於牛潭尾新校舍落成後，該醫學院大樓的用途，葉玉如指未來會與政府商討。

作為過渡設施的醫學院大樓選址位於現時清水灣校園內鄰近鄭裕彤樓的網球場及露天停車場。

