求心｜男教師熙sir危殆　妻︰求有心人給兩女再次擁抱爸爸的機會

醫院管理局今日（20日）公布，東涌天主教學校一名44歲男教師余肇熙（David、熙Sir）急需求心，他在10月20日運動出現急性大動脈撕裂，被緊急轉往伊利沙伯醫院搶救，一直在深切治療部留醫，更一度出現嚴重肺部衰竭，需依靠體外人工肺支援呼吸，目前被列入心臟移植輪候名單。



余肇熙的妻子余太表示，夫婦育有兩名年幼的女兒，丈夫為家中唯一經濟支柱，並需照顧年約70歲的父母。余太又形容，丈夫不僅是好老公、孝順仔，更加是好爸爸，經常抽空陪伴及照顧兩名女兒，「為她們遮風擋雨，是女兒心目中的英雄，期望能夠有心人給予女兒再一次擁抱父親的機會。」



東涌天主教學校校長林志江則指，熙sir在學校任職15年為人謙遜，帶領學生在公開試及比賽屢創佳績，又透過童軍活動培養學生品格及技能，因此深受師生們的敬愛。「如果能夠得到捐助，我哋全校上下必感激不盡，希望大家可以幫幫熙Sir。」



男病人育有兩名年幼的女兒。（醫管局提供圖片）

姓名︰余肇熙

性別︰男

年齡︰44

血型︰AB+

職業︰教師



男教師為家中唯一的經濟支柱 育兩女、需照顧七旬父母

醫院管理局今晚發布緊急求心的呼籲，根據其妻子及同事的感言，病人名叫余肇熙（又名David、熙Sir），現年44歲，平日熱愛運動及大自然，在東涌天主教學校任職教師，育有兩名年幼的女兒，為家中唯一的經濟支柱，並需照顧年約70歲的父母。

余肇熙的妻子余太在錄音中聲淚俱下，稱對丈夫病危感到無助與悲痛。她憶述指，丈夫在10月20日打乒乓球期間突然感到心痛，被送往伊利沙伯醫院安排手術，惟他患有先天性心臟問題，因此術後一直未能脫離危險期，至今在深切治療部病房已近一個月，情況仍然危殆，心臟移植成為唯一希望，能讓丈夫續命。

男病人為東涌天主教學校的中學部教師。（醫管局提供圖片）

妻子讚病人為家庭遮風擋雨︰是女兒心目中的英雄

余太又形容，丈夫是一名好爸爸、好老公、好老師及孝順仔，他經常抽空陪伴及照顧兩名女兒，為她們遮風擋雨，是女兒心目中的英雄，他用心照顧父母和妻子，在學生眼中也是一位盡責的教師，因此期望有心人能夠讓丈夫獲得重生的機會。

屋企兩位小朋友年紀仲好細，仍然好需要有爸爸嘅陪伴去成長，爸爸入院之後佢哋每日好掛住爸爸，好期待爸爸可以快啲好，快快好返返屋企，希望有善心人士能夠幫助我哋一家，給予David（病人）一個活下去既希望，給予兩位女兒再一次擁抱爸爸嘅機會。 余肇熙妻子余太

東涌天主教學校校長林志江。（東涌天主教學校（小學部）FB圖片）

校長讚病人是學生的良師益友︰若捐助全校上下必感激不盡

東涌天主教學校校長林志江表示，余肇熙在學校任職15年，形容他為人謙遜、樂於助人及用心教學，帶領他們在公開試及比賽屢創佳績，又透過童軍活動培養學生品格及技能，為學生心中的良師益友，因此深受師生們的敬愛。