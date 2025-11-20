求心｜東涌天主教學校44歲男教師嚴重心臟衰竭　育兩名年幼女兒

醫院管理局今日（20日）公布，一名44歲男病人急需進行心臟移植手術，他在東涌天主教學校任職中學部教師，育有兩名年幼的女兒，自10月20日運動後出現心口疼痛後，被緊急轉往伊利沙伯醫院搶救，惟術後出現嚴重心臟衰竭，一直在深切治療部留醫，更一度出現嚴重肺部衰竭，需依靠體外人工肺支援呼吸，目前被列入心臟移植輪候名單，故向公眾作緊急呼籲，積極考慮捐出離世親人的心臟，遺愛人間，延續大愛。



男病人育有兩名年幼的女兒。（醫管局提供圖片）

男病人10月20日急性大動脈撕裂送伊利沙伯醫院搶救

醫院管理局公布，該名急需換心的病人過往健康良好，10月20日運動後出現心口疼痛，前往將軍澳醫院求醫，獲安排入院，翌日經電腦掃描發現為急性大動脈撕裂，隨即被緊急轉往伊利沙伯醫院搶救，並接受大動脈置換和主動脈心瓣置換手術。

男病人為東涌天主教學校的中學部教師。（醫管局提供圖片）

目前需依靠體外人工肺支援呼吸

不過病人術後出現嚴重心臟衰竭，一直在深切治療部留醫，並一度出現嚴重肺部衰竭，需依靠體外人工肺支援呼吸。醫護團隊一直密切監察其臨床情況，提供所需治療，並安排進行心臟移植配對及評估。病人目前被列入心臟移植輪候名單，急需進行心臟移植手術，故向公眾作緊急呼籲。

姓名︰余肇熙

性別︰男

年齡︰44

血型︰AB+

職業︰教師



男病人現時在伊利沙伯醫院留醫。（資料圖片）

醫管局同時盡快按程序向內地尋求幫助

醫管局指，鑑於男病人情況十分危急，除了積極在香港為病人尋找合適心臟外，亦將盡快通過相關程序向內地尋求幫助。當內地覓得願意捐贈器官的病人離世後，同時當地沒有合適病人接受作移植，可協調跨境捐贈器官至香港作配對移植，為危急病人帶來重生希望。

醫管局強調，當尋獲合適的心臟時，將嚴格按照相關的器官移植法規，從速向監管機構作出申請，確保所有程序符合有關標準及法規要求，並會盡快安排移植手術，為病人帶來重生的希望。

過病人術後出現嚴重心臟衰竭，一直在深切治療部留醫。（資料圖片）

醫管局︰器官移植往往是病人延續生命的唯一希望

醫管局指又指，對於器官衰竭的危急病人，器官移植往往是他們延續生命的唯一希望，當離世病人及家屬施予無私大愛，捐出遺體器官以救助性命垂危的病人，不僅給予危急病人重生的希望，更讓病人家屬在艱難中得以解困。

醫管局呼籲市民，發揮大愛與關懷精神，讓愛承傳，為正在奮力求生的病人送上祝福和重生的希望。