全運會｜香港賽區所有項目完成　港隊本屆奪9金2銀8銅歷來最佳

第十五屆全國運動會香港賽區最後兩個競賽項目——擊劍和籃球（男子22歲以下組）周四（20日）完成最後一日賽事，香港賽區的所有項目均已順利完成。今屆全國運動會中，香港特區派出了602名運動員參與28個競賽項目，並取得9金2銀8銅，合共19面獎牌，創下歷史佳績。



2025年11月20日，第十五屆全國運動會擊劍女子花劍團體賽順利舉行。圖示福建省重競技運動管理中心主任原遵輝（前排左）和中國香港劍擊總會會長伍海山（前排右）與金牌得主福建隊（後排中）、銀牌得主重慶隊（後排左）和銅牌得主江蘇隊（後排右）合照。（政府新聞處圖片）

統籌辦公室感謝社會各界熱情參與

擊劍項目在啟德體藝館舉行，設男子和女子花劍、重劍、佩劍個人賽和團體賽共12項比賽，由39個省市和組織共317名運動員角逐。香港共派出12名男子和12名女子運動員參賽，其中何思朗奪得男子佩劍個人賽銀牌、佘繕妡奪得女子重劍個人賽銅牌，以及張家朗奪得男子花劍個人賽銅牌；而香港隊更於男子花劍團體賽中勇奪金牌；6日賽事共產生12面金牌。

全國運動會香港賽區統籌辦公室發言人表示，十五運會是首次由粵港澳三地合辦的大型綜合性運動會，不但能深化香港與內地的體育合作和交流，亦充分展現大灣區舉辦大型盛事的能力。發言人感謝政府各部門和相關機構全力支持和協助，令香港賽區的所有項目得以順利舉行。發言人亦衷心感謝社會各界和義工的熱情參與，讓來港參賽的運動員和觀眾感受到香港的好客之道。

2025年11月20日，第十五屆全國運動會香港賽馬會盃籃球（男子22歲以下組）比賽完成。圖示香港賽馬會主席廖長江（前排左）和東方體育會主席鄭啟明（前排右）與金牌得主廣東隊（後排中）、銀牌得主山東隊（後排左）和銅牌得主北京隊（後排右）合照。（政府新聞處圖片）

香港承辦殘特奧會4項目 12月8至15日舉行

此外，全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會（殘特奧會）將於12月8日至15日舉行。香港承辦殘特奧會4個競賽項目，當中殘奧競賽項目硬地滾球、輪椅擊劍和乒乓球（TT11組）3個比賽為售票項目，市民可透過多個不同渠道購票。至於特奧乒乓球項目門票將免費派發，具體安排稍後公布。