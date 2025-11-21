全運會︱羅淑佩為黃澤林掛上銅牌　廖長江為U22男籃頒獎

香港運動員在今屆全運會的所有比賽周四（20日）完成，文化體育及旅遊局局長羅淑佩同日現身橫琴國際網球中心，觀看網球男子單打決賽，並在頒獎環節親手為香港網球「一哥」黃澤林（Coleman）掛上香港歷來首面全運男子單打網球銅牌，她形容「既榮幸又親切」。



2025年11月20日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩現身橫琴國際網球中心，與奪得全運會網球男單銅牌的黃澤林（Coleman）合照。（羅淑佩Facebook圖片）

港隊完成今屆所有比賽 共奪19獎牌歷來最佳

羅淑佩在社交平台表示，Coleman還十分年輕，以現時的進步程度，未來收穫更多獎牌絕對可以預期，寄語對方努力加油。

香港運動員已於周四完成所有比賽項目，在今屆全國運動會中，香港特區派出了602名運動員參與28個競賽項目，取得9金2銀8銅，合共19面獎牌，創下歷史佳績。

周五隨李家超深圳出席閉幕式

行政長官李家超周五（21日）會前往深圳，出席第十五屆全國運動會閉幕式。政務司司長陳國基、公務員事務局局長楊何蓓茵，以及羅淑佩將會隨行。陳國基亦會出席十五運會組織委員會有關十五運會總體運行情況新聞發布會。

U22男籃決賽 廣東擊敗山東奪金

另外，香港賽馬會盃籃球（男子22歲以下組）比賽決賽當晚於紅館上演，最終廣東以103：75 擊敗山東奪金，並在頒獎嘉賓、香港賽馬會主席廖長江手上接過獎牌。 廖長江並到訪場外的比賽村，參觀馬會展區，並為馬會員工打氣。

馬會全力支持十五運會及殘特奧會，撥款逾5億港元支持香港及廣東賽區賽事，是香港賽區的唯一「合作夥伴」機構，支持義工服務計劃、全港社區及學校推廣活動，以及為弱勢社群和青少年安排觀賽體驗等；近100位馬會義工出任香港賽區團體義工。