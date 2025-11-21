全運會閉幕式｜深圳舉行首以海濱實景作舞台　杜凱琹任港隊持旗手

第十五屆全運會今晚（21日）在深圳寶安歡樂劇場舉行閉幕式，主題是「星辰大海」，場地設計將會運用城市全景技術，以海天為幕、城市為景，6個演出部份均融入科技元素及粵港澳大灣區的人文特色。來自三地的數十個演出團隊、逾千名演藝人員參與演出，運動員亦會以特別的方式參與其中，其中港隊女子乒乓代表杜凱琹擔任香港代表團持旗手。而2029年第十六屆全運會將在湖南省舉行。



今屆全運會在廣東、香港及澳門舉行，是首次由粵港澳三地聯合承辦，亦是香港歷來首次參與承辦全國運動會。今屆賽事，香港派出602名運動員參與28個競賽項目，並取得9金2銀8銅，合共19面獎牌，創下歷史佳績。



第十五屆全運會11月21日晚上在深圳寶安歡樂劇場舉行閉幕式，港隊女子乒乓代表杜凱琹任香港代表團持旗手。(新華社圖片)

第十五屆全運會今晚（21日）在深圳寶安歡樂劇場舉行閉幕式，主題是「星辰大海」，場地設計將會運用城市全景技術。圖為早前綵排畫面。（央視網）

TVB (official）YouTube提供

閉幕式以海天為幕、城市為景，是全運會首次將閉幕式搬到海濱實景舞台。除了有舞獅、粵劇、現代歌舞表演，還匯聚了液態畫布、裸眼3D、智能穿戴、5G雲控、無人駕駛等元素。熄火環節亦將融合科技思維，創新呈現全新的熄火方式。

