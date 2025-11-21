貿發局前女經理　向友人洩露招標項目資料　認行為失當判緩刑

香港貿發局前女助理經理，涉向男友人洩露局方招標項目的機密資料，從而助他投得網上交易平台優化項目，兩人因而被控，案件今（21日）在東區法院再提訊，女經理認公職人員失當罪。裁判官林子康判刑指，被告初犯，接納她因疏忽和對法律無知犯案，遂判監3月，但准緩刑2年。男被告則否認控罪，押後至1月27日作審前覆核，控方透露有14名證人，將依賴錄影會面內容。



女被告梁瑞盈，38歲，貿發局系統及內容發展助理業務經理，承認1項公職人員行為失當罪。

女被告梁瑞盈，承認公職人員行為失當，判監3個月但准緩刑2年。(陳曉欣攝)

男被告周恒業，否認1項協助、教唆、慫使或促致他人干犯公職人員行為失當罪，案押後作預審。(陳曉欣攝)

男被告否認控罪案1月預十審

同案男被告周恒業（39歲），是AF Trinity Technologies Limited (ATTL)董事兼股東，被控1項協助、教唆、慫使或促致他人干犯公職人員行為失當罪，他否認控罪，押後至1月27日作審前覆核，控方透露有14名證人，將依賴錄影會面內容。

女被告稱不知其職位屬公職

辯方求情指，女被告不知道她的職位屬公職人員，她有數名上級，包括直屬上司梁繼祖。被告稱在職時無人指導她招標程序，她職責沉重，工作量大，她為了工作搬到公司隔離居住。梁繼祖屢次向她指男被告的公司「適合中標」，結果被告罔顧後果，朝著目標進發。被告承認一時疏忽而沒留意保密守則，她在案中沒得益，亦沒證據顯示她與男被告的公司有利益輸送，她更因而掉了飯碗，從犯機會非常低。

患有第一型糖尿病

辯方續指，被告對工作有熱誠，她同時是第一型糖尿病患者，曾在開會途中因未及時注射胰島素而暈低送院，冀法庭判以緩刑或社服令。

官接納女被告因疏忽犯案

裁判官林子康判刑指，被告的背景良好，接納本案很大程度出於被告的疏忽及對法律無知所致，被告也沒有從中得益。基於被告的身體狀況，似乎不適合履行社服令。官考慮到案情及案例，本案因被告初犯認罪，有充份理由以緩刑處理，法庭相信她已吸取了很大教訓，遂判監3個月，緩刑2年執行。

案件編號：ESCC 532/2025