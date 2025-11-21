屈臣氏歐洲高層荷蘭赴港開會　半夜紅磡海旁落海救墮海女子｜有片

本港近日發生一件好人好事，屈臣氏集團歐洲大陸健康與美容行政總裁Ed van de Weerd從荷蘭遠赴香港出席集團會議，本周三（19日）晚上約11時在紅磡海旁發現一名女子在海中掙扎並大聲呼救，他毫不猶疑立即跳進海中，利用救生圈將女子救起並帶往岸上。他事後表示當時只是本能反應︰「我只是剛好在場，看到有人需要幫助，任何人都會這樣做。生命無價，能夠幫忙是我的榮幸。」



屈臣氏集團歐洲大陸健康與美容行政總裁Ed van de Weerd近日從荷蘭遠赴香港出席集團會議，於短暫訪港期間遇上一宗疑似墮海事故。（屈臣氏提供影片截圖）

Ed van de Weerd在情況危急下，毫不猶豫立即跳進海中。（屈臣氏提供影片截圖）

Ed van de Weerd將女子救起並協助帶往岸上。（屈臣氏提供影片截圖）

屈臣氏高層荷蘭赴港開會 半夜落海救起一名女子

事件發生在本周三（19日）晚上約11時，Ed在下榻酒店附近的紅磡海旁，發現一名女子在海中掙扎並大聲呼救。雖然有市民向女子拋出救生圈，但她未能夠抓住，他在情況危急下，毫不猶疑立即跳進海中，將該女子救起並協助帶往岸上。救護人員其後趕往現場，將女子送院治理。

屈臣氏集團歐洲大陸健康與美容行政總裁Ed van de Weerd，將墮海女子救起游到岸邊。（屈臣氏提供影片截圖）

Ed全程只花約48秒便成功救獲女子。（屈臣氏提供影片截圖）

救護人員其後趕往現場，將女子送院治理。（屈臣氏提供影片截圖）

全程花約48秒救出遇溺女子

根據影片所見，Ed當時游出海邊，一邊依靠救生圈的浮力，穩定女子的身體朝天，並一邊游往岸邊，而女子似乎是遇溺的狀態，不斷發出咳嗽的聲音。最終Ed由游至女子身旁至送往岸上，全程只花約48秒便成功拯救該名墮海女子。

屈臣氏集團歐洲大陸健康與美容行政總裁Ed van de Weerd。（屈臣氏提供圖片）

Ed強調生命無價︰能夠幫忙是我的榮幸

Ed事後表示當時只是本能反應︰「我只是剛好在場，看到有人需要幫助，任何人都會這樣做。生命無價，能夠幫忙是我的榮幸。」

女事主練武術意外墮海 警方列有人意外受傷處理

據了解，周三（19日）晚上10時許，有跑步人士途經紅磡紅鸞道一間酒店對開時，發現正在練武術的姓黃（28歲）女事主意外墮海，其間有一名路過男子落海拯救事主，該跑步人士立刻報警。警方及救援人員到場時，事主已被救回上岸，當時清醒，事後被送往伊利沙伯醫院治理。警方指案件無可疑，列作有人意外受傷處理。