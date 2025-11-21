新加坡部長賽後笑港球迷白痴　文體旅局︰官員已致歉、不影響關係

港足本周二（18日）對陣新加坡，在主場啟德主場館上演亞洲盃外圍賽最關鍵的生死戰，儘管港隊上半場曾領先1:0，但下半場連失兩球，最終以1:2飲恨。惟近日有網上流出的影片可見，新加坡文化、社區及青年部代理部長梁振偉(David Neo)賽後在更衣室與新加坡隊慶祝時形容香港球迷及球員像「白痴（idiots）」。



文化體育及旅遊局今日（21日）回覆指，梁振偉已透過電郵向文體旅局長羅淑佩表示歉意，羅淑佩認為事件不會影響香港和新加坡在文化和體育方面長久已來建立的關係。



亞洲盃外圍賽香港隊11月18日主場1:2不敵新加坡。新加坡文化、社區及青年部代理部長梁振偉（中）賽後在更衣室與新加坡隊慶祝時表示︰「所有（香港）球迷都是一群白痴，球員們也踢得像白痴一樣。但你們就踢得像雄獅一樣。」（IG@davidneo）

港足本周二（18日）對陣新加坡，在啟德主場館上演亞洲盃外圍賽第三圈C組的賽事。該戰對於香港或新加坡都是最關鍵的生死戰，只要勝出便能夠成功出線進入亞洲盃，儘管擁主場之利，港隊上半場也曾領先1:0，但下半場數分鐘內連失兩球，最終以1:2飲恨。

亞洲盃外圍賽香港隊主場對戰新加坡11月18日晚在啟德體育園主場館舉行，有47762入場，香港球迷形場一片「紅海」，出盡力為港隊打氣。（資料圖片／夏家朗攝）

新加坡代理部長賽後形容香港球迷及球員都是白痴

近日有網上流出的影片可見，新加坡文化、社區及青年部代理部長梁振偉賽後在更衣室與新加坡隊慶祝時，興奮地表示：「所有香港球迷都是一群白痴，他們的球員也踢得像白痴一樣。但你們卻踢得像雄獅一樣。（all the fans were bloody idiots, and the players – they also played like idiots. But you all played like lions.）」

羅淑佩認為事件不會影響香港和新加坡在文化和體育方面長久已來建立的關係。（資料圖片／廖雁雄攝）

羅淑佩︰不會影響兩地長久已來建立的關係

文化體育及旅遊局今日回覆指，新加坡文化、社區及青年部代理部長梁振偉除了已公開致歉並收回其言論外，亦已透過電郵向文體旅局長羅淑佩表示歉意。羅淑佩表示事件不會影響香港和新加坡在文化和體育方面長久以來建立的關係。