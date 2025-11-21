基孔肯雅熱｜新增兩宗北上廣東感染個案　居青衣長亨邨及綠悠雅苑

衞生署衞生防護中心今晚（21日）公布，新增兩宗基孔肯雅熱輸入個案，她們同樣居於青衣區及曾在病發前兩周內北上旅遊。首宗個案涉及一名居住長亨邨的53歲女子，於11月2日至4日北上中山，回港後出現發燒、關節痛和皮疹，昨（20日）入院治療。另一個案涉及居於綠悠雅苑的60歲女子，曾於11月17日北上深圳，回港後在出現關節痛及皮疹，昨到仁濟醫院急症室求醫。



兩病人目前情況穩定，惟60歲病人兩名家居接觸者曾與她一同到訪深圳，當中一人感輕微關節痛，中心已轉介至急症室接受檢查及驗血檢測。



至於11月13日確診基孔肯雅熱的本地個案位於筲箕灣東熹苑，中心已評估逾4,950名在當區居民及上班族，鑑於近日僅有零星市民前往位於興東商場的醫護站，明日（22日）起停止運作，至於早前設立的查詢熱線則繼續運作。



衞生防護中心11月21日錄得兩宗輸入個案，首宗涉及一名53歲女子，居於青衣長亨邨。（資料圖片）

增兩宗輸入個案同居青衣 分別曾到訪中山及深圳

衞生防護中心公布，截至今午5時，錄得兩宗基孔肯雅熱輸入個案。首宗個案涉及一名53歲女子，居於青衣長亨邨。初步調查顯示，她在11月2日至4日曾到訪廣東省中山市，回港後在11月19日出現關節痛和皮疹，昨日（20日）出現發燒，到瑪嘉烈醫院急症室求醫。

第二宗個案涉及一名60歲女子，居於青衣綠悠雅苑。初步調查顯示，她在11月17日曾到訪廣東省深圳市。她回港後在11月19日出現關節痛，昨日出現皮疹，到仁濟醫院急症室求醫。

衞生防護中心11月21日錄得兩宗輸入個案，第二宗涉及一名60歲女子，居於青衣綠悠雅苑。（資料圖片）

60歲病人家居接觸者輕微關節痛 已轉介至醫院檢查及驗血

53歲病人共有3名家居接觸者，另外有5人與她結伴到中山，該8人暫無病徵。而60歲病人有兩名家居接觸者，並與她一同到深圳市，當中一人感輕微關節痛，中心已轉介至急症室接受檢查及驗血檢測。上述人士全部正接受醫學監察。

而兩名病人已獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。她們的血液樣本均對基孔肯雅病毒呈陽性反應。

60歲女病人在11月17日曾北上深圳。（資料圖片／黃浩謙攝）

兩宗個案在病發前約兩周北上旅遊 列輸入個案

衞生防護中心指，由於兩宗個案在病發前約兩周，曾前往受基孔肯雅熱影響的地方旅遊，初步認為她們是在外遊期間受到感染，屬輸入個案，將通報廣東省衞生當局。中心的流行病學調查仍在進行中。

衞生防護中心11月13日錄得一宗本地個案，涉及一名68歲女子，住所位於筲箕灣東熹苑。（資料圖片）

11.13確診本地個案居筲箕灣東熹苑 中心向3000單位派資料

至於11月13日確診基孔肯雅熱的本地個案，涉及68歲女子，居於筲箕灣東熹苑。衞生防護中心仍在進行病毒基因分析工作，若東熹苑一帶居民10月15日或之後出現發燒、皮疹或關節痛，應盡快求醫或聯絡中心。

衞生防護中心人員和東區關愛隊，已向東熹苑一帶受影響地區約3,000個單位，派發預防基孔肯雅熱的資料單張及問卷，提醒居民留意相關病徵和注意家居的環境衞生。

衞生防護中心11月14日起在筲箕灣興東商場二樓設立的醫護站，將於11月22日停止運作。（領展網頁圖片）

筲箕灣興東商場醫護站11.22起停運 電話熱線續運作

截至今午5時，衞生防護中心透過設於筲箕灣興東商場2樓的醫護站、熱線電話、問卷及上門探訪，已評估逾4,950名在較高風險地區工作或居住的市民，過去6日未有發現新增出現病徵人士。中心已為4名早前出現輕微病徵的市民抽血檢查，全部病毒檢測為陰性。

鑑於近日僅有零星市民前往醫護站，加上接受抽血檢查的市民結果均為陰性，相關醫護站由明日（22日）起停止運作，早前設立的查詢熱線（2125 2373）則繼續每日由上午9時至下午6時運作。

衞生防護中心11月21日公布，本港新增一宗登革熱外地傳入個案，該名病人於潛伏期內曾到印度。（資料圖片／盧翊銘攝）

病人外遊印度感染登革熱 全年暫錄54宗外地傳入

此外，衞生防護中心由11月14日至昨日（11月20日），錄得一宗外地傳入的登革熱感染個案，病人於潛伏期曾到印度。截至昨日，今年錄得54宗外地傳入的登革熱個案，去年共錄得161宗登革熱個案，包括156宗外地傳入及5宗本地感染個案。