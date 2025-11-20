基孔肯雅熱｜居青衣偉景花園63歲男子確診　上月底曾北上深圳

衞生署衞生防護中心表示，截至今日（20日）下午5時，中心錄得一宗新增感染基孔肯雅熱輸入個案，涉及一名63歲男子，居於青衣偉景花園。初步調查顯示，他於10月29日到訪廣東省深圳市，至11月中旬出現發燒，並於昨日（19日）出現關節痛及皮疹，同日到瑪嘉烈醫院急症室求醫，獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。他的血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應。



本港新增一宗基孔肯雅熱輸入個案，涉及一名63歲男子居住青衣偉景花園。圖為食環署早前派員到其他個案的所住地區進行滅蚊工作。（資料圖片/梁鵬威攝）

本港新增一宗基孔肯雅熱輸入個案，涉及一名63歲男子居住青衣偉景花園，患者到瑪嘉烈醫院急症室求醫，獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。（資料圖片/黃學潤攝）

衞生防護中心表示，截至今日（20日）下午5時，錄得一宗新增感染基孔肯雅熱輸入個案，涉及一名63歲男子，居於青衣偉景花園。初步調查顯示，他於10月29日到訪廣東省深圳市，至11月中旬出現發燒，並於昨日（19日）出現關節痛及皮疹，同日到瑪嘉烈醫院急症室求醫，獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。他的血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應。

該病人的一名家居接觸者曾與他一同到深圳市，暫時沒有出現病徵，正接受醫學監察。

由於個案在病發前約兩星期曾前往受基孔肯雅熱影響的地方旅遊，中心認為他是在外遊期間受到感染，屬輸入個案，會把個案通報廣東省衞生當局。

本港今年累計錄得65宗基孔肯雅熱確診個案，4宗屬本地個案，其餘全部屬輸入個案。

自今年初至9月30日，全球40個國家／地區呈報了445,271宗基孔肯雅熱病例及155宗相關死亡個案。個案分布在美洲、非洲、亞洲及歐洲。現時全球多國正爆發基孔肯雅熱，市民外遊前必須注意當地情況。

中心又指，因應早前一宗涉及一名住在筲箕灣東熹苑的68歲女子的本地個案，中心呼籲該名患者居所一帶居民，如於10月15日或之後出現發燒、皮疹或關節痛，應盡快求醫或聯絡中心。中心人員和東區關愛隊已向東熹苑一帶受影響地區約3,000個單位派發有關預防基孔肯雅熱的資料單張及問卷，提醒居民留意有否相關病徵和注意家居的環境衞生。

截至今午5時，中心透過設於筲箕灣興東商場2樓的醫護站、熱線電話、問卷及於東熹苑進行上門探訪，為逾4,950名市民進行評估，過去5日未有再發現新增出現病徵人士。中心已為4名早前出現輕微病徵的市民進行抽血檢查，全部對基孔肯雅病毒的檢測為陰性。